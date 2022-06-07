Окупанти намагалися відновити водопостачання в Маріуполі, але містом забили фонтани

7 червня 2022 , 08:32
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Джерело:

телеграм Петра Андрющенка

Російські загарбники продовжують організовувати "покращення" для мешканців окупованого Маріуполя. У місті вже відновили водопостачання. Але вода тече не з кранів, а посеред вулиць з труб.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що окупанти відновили водопостачання до Приморського району міста.

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Вода тече по вулиці з обстріляних ворогом труб

Петро Андрющенко зазначив, що загарбники зробили гучний звіт про ремонт 600 кілометрів водопровідних труб. Результат їхніх старань можна побачити на відео нижче.

Я перебуваю на вулиці Бахчиванджи. Сьогодні 6 червня. Дали воду. В якому стані труба вулиці. Набирайте, підходьте,
– каже чоловік, який зняв відео.

На відео можна побачити, що труба, якою до міста постачають воду, наскрізь пробита ворожими снарядами. Тож не дивно, що внаслідок від тиску води місцями вона буквально розірвалась, влаштувавши справжні водоспади та фонтани.

У Маріуполі вода з труб тече просто посеред вулиць: дивіться відео

Радник мера Маріуполя підкреслив, що складно собі уявити, якою є ситуація під землею. Втім, для росіян важливо було лише перерізати "червону стрічку". Решта вже якось буде.

Петро Андрющенко зазначив, що експерименти з міською інфраструктурою не припиняються. І це попри те, що існує низка ризиків, а також небезпека.

Нагадаємо, що в середині травня російські загарбники намагались відновити електропостачання у Маріуполі. Тоді внаслідок короткого замикання спалахнула низка пожеж у місті.

Окупанти, до слова, не приховували головну мету відновлення світла. Їм воно потрібне було для того, щоб працювала псевдоадміністрація, а також "гуманітарні штаби".

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Автор: Назарій Лазур