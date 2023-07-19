Окупанти найближчим часом планують провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння

Існує ймовірність, що російські загарбники найближчим часом планують організувати чергову збройну провокацію на території Запорізької АЕС. Для цього серед особового складу окупантів поширюється інформація про начебто підготовку штурму ЗАЕС.

Звісно, за версією Росії, цей штурм начебто готують українські Сили безпеки і оборони. Інформацію про можливий "штурм" ЗАЕС поширив серед особового складу окупаційного контингенту же так званий "департамент військової контррозвідки" ФСБ.

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Коли окупанти можуть вдатися до провокації

Як повідомили у Головному управлінні розвідки МО України, ворожа спецслужба стверджує, що "штурм" Запорізької атомної станції буде організований уже наприкінці липня. Ба більше, вона назвала і його учасників.

Так, згідно з даними "департаменту військової контррозвідки", у "штурмі" мають взяти участь:

"штурмові групи",

неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України".

Тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. За наявною інформацією наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України,

– попередили в ГУР МО України.

Запорізька атомна електростанція замінована давно

Також у ГУР нагадали, що Запорізьку АЕС загарбники захопили ще на початку повномасштабної війни в України, 4 березня 2022 року. З того часу неодноразово оприлюднювалась інформація про замінування:

території станції,

кількох енергоблоків,

ставка-охолоджувача.

Безвідповідальні дії рашистів неодноразово призводили до порушення норм ядерної безпеки та створення аварійних ситуацій на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. Такі дії – є очевидним актом ядерного тероризму,

– підкреслили в ГУР МО.

Гарантувати ж безпечну експлуатацію атомної станції здатне лише її повернення під повний контроль України та МАГАТЕ, а також створення навколо ЗАЕС широкої демілітаризованої зони. Про що після захоплення електростанції Україна заявляла неодноразово.