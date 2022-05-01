Окупанти в Новій Каховці викрали місцевого депутата: що наразі відомо

Ворог продовжує викрадати представників влади на місцях. Черговий випадок зафіксували на Херсонщині.

Каховська міська територіальна громада повідомляє про викрадення депутата Протоковило Ігоря Анатолійовича, 1989 року народження.

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На Херсонщині викрал и місцевого депутата

Російські військові вивезли чоловіка з власного будинку у Новій Каховці ще 19 квітня 2022 року. Чоловік є депутатом Новокаховської міської ради та обіймає посаду очільника дачного селища. Місце перебування чоловіка наразі невідоме.

У Каховській міській територіальній громаді заявили, що вони будуть публікувати дані про злочини окупаційної влади стосовно місцевих жителів. Це рішення було ухвалено на підставі звернень жителів сусідніх громад та територій.

На жаль, це не перше повідомлення про викрадення окупантами українців. При чому вони використовують майже ідентичні сценарії:

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