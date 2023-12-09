Окупанти обстріляли Харківщину: вбили двох жінок, є руйнування

Після обіду Росія атакувала Харківську область. Під обстрілом опинився Куп'янськ.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російської атаки. На жаль, у Куп'янську є жертви.

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Що відомо про атаку

За попередніми даними, загарбники атакували Куп'янськ у суботу, 9 грудня, близько 15:30. Росіяни вчинили злочин проти мирного цивільного населення, обстрілявши місто з артилерії.

Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп‘янськ загинули 2 жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення,

– повідомив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА додав, що загарбники також пошкодили гараж, приватний будинок, літню кухню та паркан. На місці працюють правоохоронці.

Також Синєгубов поділився кадрами з Куп'янська.

Наслідки російської агресії у Куп'янську / Фото Олега Синєгубова

Росія постійно тероризує Харківщину