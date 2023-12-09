Окупанти обстріляли Харківщину: вбили двох жінок, є руйнування
Джерело:Олег Синєгубов
Після обіду Росія атакувала Харківську область. Під обстрілом опинився Куп'янськ.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російської атаки. На жаль, у Куп'янську є жертви.
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Що відомо про атаку
За попередніми даними, загарбники атакували Куп'янськ у суботу, 9 грудня, близько 15:30. Росіяни вчинили злочин проти мирного цивільного населення, обстрілявши місто з артилерії.
Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп‘янськ загинули 2 жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення,
– повідомив Синєгубов.
Голова Харківської ОВА додав, що загарбники також пошкодили гараж, приватний будинок, літню кухню та паркан. На місці працюють правоохоронці.
Також Синєгубов поділився кадрами з Куп'янська.
Наслідки російської агресії у Куп'янську / Фото Олега Синєгубова
Росія постійно тероризує Харківщину
- Нещодавно країна-агресорка атакувала дронами-камікадзе Харківську область. Окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури у селі Олександрівка Богодухівського району.
- Раніше під нічною атакою російських загарбників опинився Чугуївський район. Окупанти з Бєлгородщини випустили у бік Харківщини ракети. Місцеві жителі чули 7 вибухів.
- Нагадаємо, Росія обстріляла балістичними ракетами Харків. Мер міста Ігор Терехов заявив, що окупанти поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури у Шевченківському районі.