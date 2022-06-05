Окупанти обстріляли Краматорськ: під удар потрапили підприємства

Російські війська знову завдали удару по місту Краматорськ. Як результат, під обстріли потрапили підприємства.

Про нічний авіаракетний удар по Краматорську розповів мер міста Олександр Гончаренко.

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Він зазначив, що такими діями російські окупанти вирішили "звільнити" українців від промисловості. На щастя, інформації про жертв від злочинного удару – немає. Проте виявили серйозні пошкодження на двох підприємствах міста.



Наслідки російських обстрілів / Фото фейсбук Олександр Гончаренко

Нічний авіаракетний удар по Краматорську. "Звільняють" нас від промисловості. За попередньою інформацією без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста,

– написав у фейсбук Олександр Гончаренко.

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