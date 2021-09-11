Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру на Донбасі: під вогнем опинилася Новогнатівка

Проросійські бойовики 11 вересня щедро обстріляли позиції наших захисників на Донбасі. Під обстрілом опинилася і цивільна інфраструктура.

Як розповіли у штабі ООС, ворог, серед іншого, гатив по селу Новогнатівка.

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Обстріл Новогнатівки

Ворог обстріляв село зі ствольної артилерії 122-го калібру. Сталося це з боку окупантів, які дислокуються в районі населеного пункту Докучаєвськ. У результаті обстрілу зафіксували:

пошкодження цивільної інфраструктури (приватної будівлі),

розриви на прилеглій території

На щастя, постраждалих осіб серед цивільного населення немає. Українська сторона вже направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ, в яких розповіла про порушення режиму тиші з боку окупантів.

Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи,

– зазначили у штабі ООС.

Наслідки обстрілів на Донбасі / Фото штабу ООС

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