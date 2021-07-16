Окупанти обстріляли український Нью-Йорк і зруйнували будинок місцевого жителя
Джерело:фейсбук Павла Кириленка
Російські найманці обстріляли Нью-Йорк у Донецькій області. У результаті артилерійського удару пошкоджень зазнали будинок та гараж одного із місцевих жителів.
Про атаку на український Нью-Йорк та наслідки обстрілів окупанта для місцевого жителя у мережі повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.
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Бойовики обстріляли Нью-Йорк на Донбасі
За словами Кириленка, російські окупанти здійснили обстріл селища міського типу Нью-Йорк 15 липня, приблизно о 19:30, вкотре доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варте.
У результаті обстрілу постраждали будівлі одного із місцевих жителів: пошкодження отримав будинок і гараж – у них зруйновані дахи. "Інформації про постраждалих наразі немає", – додав він.
Правоохоронці попередньо кваліфікували обстріл за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Деталі події встановлюють.
Наслідки обстрілу окупантами Нью-Йорка: Фото Павла Кириленка
На Донеччині з'явився свій Нью-Йорк: що відомо
- Нещодавно Верховна Рада проголосувала за перейменування Новгородського, що на Донеччині, на Нью-Йорк. Так селищу повернули його історичну назву, яка існувала до 1951 року.
- У США зраділи таким змінам та навіть привітали селище з поверненням до колишньої назви. Натомість у Росії це викликало хвилю невдоволення.