Постраждали літні жінки, що сиділи на лавці біля під'їзду: деталі жахливого обстрілу Херсона

13 серпня 2023, 19:52
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Окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину. 13 серпня також були потужні удари по обласному центру та й майже по усьому узбережжю Дніпра, починаючи від села Станіслав і закінчуючи Новокаїрами.

Про це 24 Каналу розповів херсонський журналіст Сергій Нікітенко, наголосивши, що це перший випадок, коли росіяни обстрілювали Херсонщину в неділю.

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В Херсоні було дуже гучно

Станом на 17.00 відомо, що внаслідок ворожих обстрілів загинуло 7 людей, 13 поранених. В Широкій Балці Станіславської громади загинула ціла родина – чоловік, дружина, дитина, якій ще не виповнився місяць від народження, та 12-річний хлопчик, який помер в лікарні від значних поранень.

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Також в Станіславі є загиблі через обстріли росіян, зокрема пастор місцевої церкви Микола Тачишвілі.

"В Херсоні було сьогодні дуже гучно через прильоти по спальних мікрорайонах. Внаслідок обстрілу є троє поранених. Інформація ще уточнюється", – зазначив журналіст.

Важливо! Як повідомили в Херсонській ОВА, 14 серпня у Херсонській області оголошено Днем жалоби за вбитими Росією цивільними жителями. Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблих!

Вже вдень місто "вимирає"

В Херсоні зараз складна ситуація і місцеві жителі переживають через постійні обстріли росіян.

Сьогодні в Таврійському мікрорайоні був приліт, внаслідок якого постраждали жінки пенсійного віку, що сиділи на лавці біля під'їзду. Вони напевно сиділи на тій лавці й до війни, і продовжували сидіти й зараз,
– наголосив Нікітенко.

Зранку Херсон справляє враження мирного міста: їздять машини, поспішають люди, магазини працюють. А приблизно о 14.00 місто "вимирає". І перед комендантської годиною, яка починається о 21.00 немає взагалі жодної людини на вулицях міста.

Що відомо про ворожі обстріли Херсонщини 13 серпня: дивіться відео

Підуть лише під шаленим тиском

Водночас росіяни на лівому березі Дніпра, за повідомленням місцевих з окупованих територій, зосередили свої сили і не збираються йти звідти без бою. Якщо й вони підуть, то лише під шаленим натиском українських сил.

Також окупанти продовжують тиснути на місцеве населення. Крім того, вони викрадають автомобільну техніку. І загалом на окупованих територіях ситуація непроста.

Більше про обстріли Херсонщини

  • Окупанти 13 серпня завдали ударів по Херсону, Широкій Балці, Станіславу, Бериславу, Комишанам, Золотій Балці, Новокаїрам, Велетенському.
  • Ворог обстріляв Широку Балку з артилерії, а Станіслав – з РСЗВ "Град". Обидва населених пункти належать до Станіславської громади.
  • Внаслідок обстрілів росіян у Херсонській області виникли пожежі приватних будинків. Рятувальники ліквідували всі загоряння попри повторні атаки ворога.
  • Серед жертв сьогоднішньої атаки – ціла сім'я з Широкої Балки. Від артилерійського обстрілу загинула дівчинка Софійка, якій було всього 23 дні від народження. Її 12-річного брата Артема в критичному стані доставили у лікарню, однак медикам не вдалося його врятувати. Також загинули їхні батьки.

Автор: Вікторія Грабовська