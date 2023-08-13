Постраждали літні жінки, що сиділи на лавці біля під'їзду: деталі жахливого обстрілу Херсона

Окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину. 13 серпня також були потужні удари по обласному центру та й майже по усьому узбережжю Дніпра, починаючи від села Станіслав і закінчуючи Новокаїрами.

Про це 24 Каналу розповів херсонський журналіст Сергій Нікітенко, наголосивши, що це перший випадок, коли росіяни обстрілювали Херсонщину в неділю.

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В Херсоні було дуже гучно

Станом на 17.00 відомо, що внаслідок ворожих обстрілів загинуло 7 людей, 13 поранених. В Широкій Балці Станіславської громади загинула ціла родина – чоловік, дружина, дитина, якій ще не виповнився місяць від народження, та 12-річний хлопчик, який помер в лікарні від значних поранень.

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Також в Станіславі є загиблі через обстріли росіян, зокрема пастор місцевої церкви Микола Тачишвілі.

"В Херсоні було сьогодні дуже гучно через прильоти по спальних мікрорайонах. Внаслідок обстрілу є троє поранених. Інформація ще уточнюється", – зазначив журналіст.

Вже вдень місто "вимирає"

Як повідомили в Херсонській ОВА, 14 серпня у Херсонській області оголошено Днем жалоби за вбитими Росією цивільними жителями. Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблих!

В Херсоні зараз складна ситуація і місцеві жителі переживають через постійні обстріли росіян.

Сьогодні в Таврійському мікрорайоні був приліт, внаслідок якого постраждали жінки пенсійного віку, що сиділи на лавці біля під'їзду. Вони напевно сиділи на тій лавці й до війни, і продовжували сидіти й зараз,

– наголосив Нікітенко.

Зранку Херсон справляє враження мирного міста: їздять машини, поспішають люди, магазини працюють. А приблизно о 14.00 місто "вимирає". І перед комендантської годиною, яка починається о 21.00 немає взагалі жодної людини на вулицях міста.

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Підуть лише під шаленим тиском

Водночас росіяни на лівому березі Дніпра, за повідомленням місцевих з окупованих територій, зосередили свої сили і не збираються йти звідти без бою. Якщо й вони підуть, то лише під шаленим натиском українських сил.

Також окупанти продовжують тиснути на місцеве населення. Крім того, вони викрадають автомобільну техніку. І загалом на окупованих територіях ситуація непроста.

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