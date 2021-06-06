Російські окупанти очищають річки в Криму: сподіваються наповнити водосховища

Російські окупанти провели розчищення річок у Криму, які впадають в Ізобільницьке водосховище. Таким способом там намагаються наповнити штучні озера, які пересихають.
До очищення річищ залучили приблизно 100 осіб. За інформацією окупаційної "адміністрації", вони розгрібали гілки, повалені дерева і кам'яні брила на шляху природного потоку води.
Зверніть увагу Річки пересихають, а водосховища міліють: в окупованому Криму води стало ще менше
Алушті не вистачає води
За словами окупантів, ухвалити рішення про контроль річок вирішили, розуміючи, що місту не вистачить тієї води, яка є наразі. Відповідну ініціативу підтримала низка відомств і служб.
Якщо ці дії дадуть хоча б 10% збільшення водного припливу, то це означатиме, що все було не дарма,
– мовиться на сайті окупаційної влади.
Також з'явилась ідея регулярно організовувати "екодесанти" по річищах водойм, щоб таким способом наповнити водосховища.Зверніть увагу! Відповідальною за проблему води у Криму є країна-окупант, тобто Росія. До 2014 року Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%.
Всередині квітня стало відомо, що в Ялті та Алушті – критична ситуація з водою і її може не вистачити для курортного сезону. Тому воду почали подавати за графіком.
Окупанти розчищають водойми в Криму / Колаж 24 каналу
Коротко про проблему води в Криму
- Щоб поповнити запаси води на півострові, окупанти добувають її з підземних джерел. Це призвело до засолення ґрунту, від чого гинуть дерева.
- Критичною ситуація стала у 2020 році, коли танення снігу не наповнило водосховища окупантів.
- Спочатку в Криму оголосили, що воду подаватимуть за графіком. Потім в Ялті скасували таке рішення, наголосивши, що воно тимчасове.
- Позиція України – почати постачання води на півострів лише після деокупації Криму.