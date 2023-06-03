Окупанти почали плодити фейки про смерть Буданова: у розвідці посміялись

Росіяни вигадали новий фейк. Цього разу – нібито про загибель глави ГУР Міноборони Кирила Буданова. У розвідці спростували чергову маячню загарбників.

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький у коментарі 24 Каналу наголосив, що з Будановим все добре. Він посміявся з нових казок росіян та зазначив, що тільки в обід говорив з главою розвідки.

Раніше Ще один удар по пропаганді: Залужний зробив селфі з робочого місця

Новий фейк окупантів

Цього разу російські пабліки поширили вкид, мовляв, після ракетної атаки помер Буданов. Ба більше, зробили передрук начебто з українських медіа. Пропагандисти розказували, начебто в Українському домі готують церемонію поховання. Джерелом такої новини "називали" робітників центру.

Неозброєним оком одразу видно, що повідомлення – фейк. Навіть росіяни засумнівались – в коментарях пишуть, що "якийсь підвох", а телеграм-канали називають помийками.

Фейк росіян про загибель Буданова / Скриншот з телеграму

Фейки росіян про Залужного та Танцюру

Зазначимо, що передчасно "ховати когось" – це вже традиція російських пропагандистів. Нещодавно вони поширювали фейк про поранення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Росіяни писали, мовляв, командувач зазнав важке поранення біля Херсона та йому робили трепанацію черепа. Тому буцімто Залужного не було вижно в інформаційному полі.

Спочатку мачню спростовували у військових відомствах. Наприклад, заступниця глави Міноборони Ганна Маляр наголошувала, що із Залужним все в порядку. Однак росіяни лише розкручували ІПСО. Тож український військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан показав відео із Головнокомандувачем на робочому місці. Штефан наголосив, що Залужний почувається добре та продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів.

Перед тим, на початку травня російські окупанти поширили інший фейк – про загибель Ігоря Танцюри. Інформацію одразу спростували у командуванні Сил ТрО. Там наголосили, що не варто зважати на "вкиди" російських загарбників.