Окупанти на Поліссі значними силами продовжують наступ у напрямку Києва, – Генштаб

Війська країни-агресорки продовжують наступальну операцію проти України на заздалегідь обраних напрямках. Їх підтримує дальня оперативно-тактичнна авіація. Крім того, вони застосовують високоточну зброю дальньої дії.

На волинському напрямку не зафіксували активних дій наземних угруповань. Водночас авіація ворога не припиняє показові дії з території Білорусі вздовж північної ділянки кордону України.

До теми Міст через Сіверський Донець в районі Щастя зруйнований, – Генштаб ЗСУ

Наступ в напрямку Києва

На Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку міста Києва.

Водночас намагаючись зберегти темпи наступу ворог вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань. Такі висування додаткових підрозділів помітили в напрямку Скадовськ.

ЗСУ зберегли позиції

Після важких боїв підрозділи Об’єднаних сил зупинили противника та зберегли свої позиції. Міст через річку Сіверський Донець в районі Щастя зруйновано.

Крім того, підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус. Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення.

Наша система протиповітряної оборони за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та як мінімум 2 літаки ВКС Росії.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Війна з країною-агресоркою Росією: останнє