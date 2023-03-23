Окупанти продовжують ганяти МіГи: по всій Україні – повітряна тривога

По всій території України лунає повітряна тривога. Закликаємо не ігнорувати сирени та вирушати до укриттів та залишатися там до відбою.

Упродовж останніх днів у росіян є традиція – підіймати у небо над Білоруссю МіГ-31К. Через це по всій території України лунає повітряна тривога. Ми ж закликаємо не ігнорувати сирени, адже ворог вкрай підступний і може завдати удару у будь-який момент. Тож не покидайте укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій.

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Окупанти погрожують МіГами

З аеродрому Барановичі у небо піднявся винищувач супроводу.З аеродрому Мачулищі, що в Білорусі, злетів МіГ-31К.Повітряну тривогу оголосили у Києві.Карта повітряних тривог почала активно "червоніти".Одеська область стала останньою, де пролунали повітряні тривоги, попереджаючи про можливий ракетний удар. Тепер уся карта України "червона".



Карта повітряних тривог станом на 09:20 / Скриншот

Україна скоро зможе збивати "Кинджали"

21 березня стало відомо, що український екіпаж найближчими днями завершить тренування з системами ППО Patriot у США. Про це розповів журналіст Остап Яриш, посилаючись на представника Міноборони США.

Після цього Patriot відправлять до Європи. Там будуть фінальні навчання з іншими розрахунками ППО. Загалом перші Patriot з'являться в Україні упродовж найближчих тижнів, наголосив представник Міноборони.

Загалом перші Patriot з'являться в Україні упродовж найближчих тижнів, наголосив представник Міноборони. Зауважимо, що з допомогою Patriot ми зможемо збивати ракети "Кинджал". Але це не означає, що надалі під час зльоту МіГ-31К не оголошуватимуть повітряну тривогу.

Але це не означає, що надалі під час зльоту МіГ-31К не оголошуватимуть повітряну тривогу. Слід розуміти, що Україна отримає обмежену кількість установок. Тож про питання повного прикриття неба над територією нашої держави ще дуже рано говорити.

Це означає, що найкраще, що ви можете зробити для себе та своїх рідних, – вирушати до укриття під час повітряної тривоги. Там слід перебувати доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.