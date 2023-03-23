Окупанти продовжують ганяти МіГи: по всій Україні – повітряна тривога
23 березня 2023, 09:10Читать новость на русском
По всій території України лунає повітряна тривога. Закликаємо не ігнорувати сирени та вирушати до укриттів та залишатися там до відбою.
Упродовж останніх днів у росіян є традиція – підіймати у небо над Білоруссю МіГ-31К. Через це по всій території України лунає повітряна тривога. Ми ж закликаємо не ігнорувати сирени, адже ворог вкрай підступний і може завдати удару у будь-який момент. Тож не покидайте укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій.
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Окупанти погрожують МіГами09:00. З аеродрому Барановичі у небо піднявся винищувач супроводу.09:02. З аеродрому Мачулищі, що в Білорусі, злетів МіГ-31К.09:07. Повітряну тривогу оголосили у Києві.09:08. Карта повітряних тривог почала активно "червоніти".09:09. Одеська область стала останньою, де пролунали повітряні тривоги, попереджаючи про можливий ракетний удар. Тепер уся карта України "червона".
Карта повітряних тривог станом на 09:20 / Скриншот
Україна скоро зможе збивати "Кинджали"
- 21 березня стало відомо, що український екіпаж найближчими днями завершить тренування з системами ППО Patriot у США. Про це розповів журналіст Остап Яриш, посилаючись на представника Міноборони США.
- Після цього Patriot відправлять до Європи. Там будуть фінальні навчання з іншими розрахунками ППО. Загалом перші Patriot з'являться в Україні упродовж найближчих тижнів, наголосив представник Міноборони.
- Зауважимо, що з допомогою Patriot ми зможемо збивати ракети "Кинджал". Але це не означає, що надалі під час зльоту МіГ-31К не оголошуватимуть повітряну тривогу.
- Слід розуміти, що Україна отримає обмежену кількість установок. Тож про питання повного прикриття неба над територією нашої держави ще дуже рано говорити.
- Це означає, що найкраще, що ви можете зробити для себе та своїх рідних, – вирушати до укриття під час повітряної тривоги. Там слід перебувати доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.