Росіяни досі називають Херсон "своїм": чого вони добиваються

Попри те, що ЗСУ повернули Херсон, Пєсков, речник президента країни-агресорки, продовжує називати його столицею території, яку вони "приєднали". Кремль з юридичної точки зору сам для себе назвав Херсон територією Росії, і тепер їм важко відступити.

Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він зауважив, що, крім того, росіяни намагаються "торгуватись" за територію України.

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Логіка Кремля

Солонтай наголосив, що Кремль діє за логікою: ми відхапаємо велику частину території України, потім частину повернемо в обмін на те, що Україна забуде про більшу, яку ми надійно та міцно відхапали.

Так було з Кримом. Відхапали його, а потім пішли на Донбас, щоб зняти кримське питання. Будемо там воювати, а потім на Донбасі буде якийсь компроміс, і ми Крим залишимо за собою,

– мовить Солонтай.

Він зазначив, що на думку кремлівських очільників, це спрацювало одного разу, значить можна рухатися далі. І тепер, втративши контроль над Херсоном, вони вважають його "окупованим" Україною".

Росіяни нічого не можуть зробити

Олександр Солонтай зауважив, що Кремль провів референдуми по приєднанню територій у кордонах, в яких вони їх на той момент ще не встигли захопити. А паралельно ЗСУ провели "референдум" з приводу "включення" Лиману до України.

"Тоді стало очевидно, коли росіяни намагаються "включати" нові території до свого складу, наші збройні сили "виключають" їх з фізичного контролю ними. І нічого вони зробити не можуть – будуть "проковтувати" втрати території, які вважають своїми", – зазначив співрозмовник.

Потрібно бути правим і сильним

Солонтай вважає, що для нас дуже важливо, що це відбулося напередодні саміту G20: Україна під час важливих міжнародних зустрічей виглядає як переможець. Адже це ключовий етап отримання пакета різноманітної підтримки: зброї, фінансів, гуманітарних програм.

Все це завдяки українським збройним силам. Вони демонструють перемоги, і тоді світ хоче бути на стороні того, хто правий і хто може перемагати. Мало бути правим – потрібно бути правим і сильним,

– зауважив експерт.

Феноменальна перемога

За його словами, саме перемоги ЗСУ дозволили поставити на порядок денний не просто українське питання, а херсонсько-українське питання на прикладі чергової української перемоги. Багато у світ експертів наголосили, що це феноменальна, масштабна перемога – розгром російських військ.

"ЗСУ зробили головне с точки зору політичних відносин: вчасно і якісно внесли круте питання в порядок денний. Україна сприймалась у позитивному світлі – як країна, якій варто довіряти, в яку варто вкладати і яка може перемагати", – наголосив Солонтай.

Він зазначив, що у Заходу є "травма", коли вони допомагали певним країнам, але не всі вони "вигребли". Західні ресурси, гроші, сили, спеціалісти, озброєння потрапило в інші руки або не принесло ефекту. Остання така травма це – Афганістан.

Тому дуже важливо, що Україна демонструє нарощування успіху,

– резюмував експерт.

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