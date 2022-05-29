Окупанти розпочали перше навантаження металопрокату з Маріупольського порту

У Маріуполі російські окупанти розпочали перше навантаження металопрокату з порту. Його вивозитимуть малими партіями.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у місто також зайшла велика група кадирівців.

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У Маріуполі окупанти розпочали навантаження металопрокату з порту

Андрющенко розповів, що 28 травня російські загарбники розпочали перше навантаження металопрокату з Маріупольського порту.

Оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити малими партіями. Продовжуємо фіксувати та слідкувати. Звертаємось до ЗМІ за допомогою зі встановлення вантажоотримувачів та маршруту суден,

– зазначив радник мера.



Загарбники почали навантаження металопрокату з Маріупольського порту / Фото Петра Андрющенка

Він додав, що ввечері 27 травня також надійшла інформація про те, що в Маріуполь зайшла велика група кадирівців. Разом зі спробами навантаження металопрокату в Маріупольському порту це вказує на те, що:

Окупанти віддали Маріуполь на відкуп кадирівцям, аби вони його розграбовували. Тож ніякого "відновлення" міста не буде. Лише мародерство і терор.

Не без допомоги кадирівців росіяни знайшли маріупольських спеціалістів, які можуть зробити неможливе.

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Як живе Маріуполь під окупацією росіян

Від початку повномасштабної війни росіяни безперервно бомбардували Маріуполь. Лише за 3 місяці загарбники вбили щонайменше 22 тисячі місцевих.

Довкола міста є щонайменше 3 масові поховання. Українські захисники розповідали, що там може бути до 10 тисяч закатованих росіянами людей. Про це свідчать кадри із супутника.

Після евакуації поранених українських військових з "Азовсталі" загарбники розпочали фактичну анексію. Зокрема, вони роздають російські паспорти місцевому населенню.

Також окупаційні війська продовжують депортувати українців. За добу через російські "фільтраційні" табори проходять приблизно 300 маріупольців.

Окрім цього, загарбники проводять у місті свої пропагандистські заходи. Вони навіть вирішили завезти так звану "гуманітарну допомогу" з території Росії. Однак безкоштовно її не отримати. Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що потім цю гумдопомогу продають в магазинах.

Ймовірно, що Росія не планує розвивати Маріуполь, як і тимчасово окупований Крим. У Кремлі планують перетворити його на військову базу.

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