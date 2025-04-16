Окупанти розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ у Волноваському районі
- Російські військові розстріляли беззбройного полоненого воїна ЗСУ у Волноваському районі, що є порушенням Женевських конвенцій.
- Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.
Росіяни вкотре чинять воєнні злочини, убиваючи полонених. Цього разу вони скоїли підле вбивство на Донеччині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
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Що відомо про розстріл росіянами полоненого бійця ЗСУ на Донеччині
Прокурори розповіли деталі злочину росіян.
11 квітня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували службово-бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон. Одного з беззбройних українських військових представники армії держави-агресора розстріляли з автоматичної зброї,
– повідомили правоохоронці.
Тривають невідкладні слідчі та розшукові дії, щоб установити всі обставини події та причетних до скоєння вказаного злочину.
Зауважимо, що окупанти, причетні до удару у Вербну неділю по Сумах, уже відповіли за злочин. Мова про 448 бригаду та 112 бригаду.
"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – нагадали прокурори.
Вони розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.
Росіянам загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне.
Є реакція Лубінця
Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ.
Акцентую, що це порушення Женевської конвенції про поводження з військовополонених, норм міжнародного гуманітарного права та є тяжким міжнародним злочином! Я вже направив листи до ООН та МКЧХ. Дії міжнародної спільноти та реакція має бути тут і зараз! Злочини росіян потрібно зафіксувати, а винних – притягнути до відповідальності! Необхідно тиснути на РФ, щоб свавільна політика страт українських полонених припинилася!
– написав він.
Також Лубінець нагадав: якщо ви стали свідком порушення прав громадян України або страт українських військовослужбовців чи маєте будь-яку інформацію, негайно повідомте на гарячу лінію Омбудсмана України за номером 0800 50 17 20 та до правоохоронних органів.