Окупанти цинічно вбили рятувальника, який обстежував місце вибуху на Херсонщині

Російські військові у тимчасово окупованому Скадовську вбили українського рятувальника. Солдати з Росії викрали чоловіка, після чого його знайшли вбитим.

Росіяни викрали рятувальника з його ж дому

Відповідну інформацію повідомив міський голова Скандовська Олександр Яковлєв. За його словами, працівник місцевого ДСНС Сергій Бойченко загинув при невідомих обставинах.

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Олександр Яковлєв розповів, що рятувальник Бойченко робив обстеження місця вибуху. За інформацією ДСНС, відразу після роботи окупанти забрали чоловіка з його ж дому.

Повідомляється, що пізно ввечері чоловіка знайшли мертвим та доправили до скадовської лікарні. Мер Скадовська зазначив, що ведеться слідство.

Вибухи в окупованому Скадовську: що відомо

Олександр Яковлєв розповів про вибухи, які були у Скадовську 18 червня. За його словами, перший вибух, який чули жителі Скадовська, спричинений роботою російської ППО.

Щодо другого вибуху, то місцеві жителі бачили ракету, яка спричинила руйнацію нежитлових приміщень в районі Скадовського порту.

За словами Яковлєва, постраждалих унаслідок удару немає. Він додав, що інформація про руйнування уточнюється.

ЗСУ наближаються до Херсона

Президент Володимир Зеленський назвав звільнення Херсона – одним із ключових завдань Збройних Сил України.

Мер Мелітополя Іван Федров 17 червня інформував, що українській військові на Херсонщині за 10 – 15 кілометрів від обласного центру. Також Федоров повідомляв, що на Запоріжжі наші воїни просунулися на 5 – 10 кілометрів.

Радник глави Офісу президента Олексій Аресович підтверджував інформацію, що ЗСУ на відстані у 15 – 18 кілометрів від Херсона. Арестович говорив, що контрнаступальні дії ЗСУ з хвилини на хвилину можуть перерости у контрнаступ.

Він повідомив, що Збройні Сили України завдали удару по позиціях окупантів у Скадовську та в Новій Каховці.

Також в Інституті з вивчення війни констатували, що українські військові успішно атакували окупантів на Півдні. Наші воїни прорвалися ближче до Херсона і змусили росіян зайняти оборону.

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