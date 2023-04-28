Вночі окупанти вдарили по Україні модифікованими ракетами: Арахамія пояснив їхні наміри

Росіяни вночі запускали по українських містах модифіковані ракети. Можливо, таким чином вони хотіли перевірити потужність нових систем ППО.

Так, окупанти налагодили модифікацію цих ракет. Про це в ефірі телемарафону заявив нардеп, член парламентського комітету з оборони та розвідки Давид Арахамія, передає 24 Канал.

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За словами Арахамії, росіяни модифікують ракети, аби перевірити, як з ними справлятимуться нові системи ППО. Наприклад, Patriot.

До речі, в речника Повітряних сил Юрія Ігната запитували, чи використовували вночі Patriot, оскільки напередодні повідомили, що другий дивізіон цих ЗРК вже в роботі. Однак Ігнат наголосив, що про використання певних систем ПП ніколи не повідомляють, аби цим не міг скористатись ворог.

Міністр оборони Олексій Резніков також заявив, що не може підтвердити чи спростувати використання західного озброєння, адже якщо ця інформація стане публічною, стане відомим місцезнаходження комплексів.

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