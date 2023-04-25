Окупанти вдарили по центру Куп'янська: прилетіло в музей, під завалами люди

Зранку 25 квітня російські загарбники цинічно обстріляли центр міста Куп’янськ, що на Харківщині. На жаль, внаслідок цього є поранені.

Окупанти влучили у музей. Під завалами можуть бути люди.

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Обстріл Куп’янська

Куп’янськ обстріляли з С-300. Загарбники влучили у музей. Попередньо, вже відомо про понад 5 поранених.

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У Харківській ОВА підтвердили та зафіксували влучання в будівлю Краєзнавчого музею.

За попередньою інформацією, 5 цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє осіб перебувають під завалами,

– розповів очільник регіону Олег Синєгубов.

Наразі на місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється.

Реакція Зеленського

На обстріл Купʼянськ відреагував президент України Володимир Зеленський. Він вважає, що Росія робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, культуру та людей.

За словами Зеленського, наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених. Під завалами ще є люди. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Залучені всі необхідні служби.

"Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо й будемо відповідати! Вічна памʼять загиблій і співчуття рідним. А відповідальність усіх винних у цих воєнних злочинах точно буде, і буде безжальною", – написав президент.

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