Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя: моторошні фото руйнувань

Російські загарбники продовжують атакувати Україну. Цього разу вороги цинічно вдарили по передмістю Запоріжжя.

Відповідну інформацію повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, пише 24 канал. Він також розповів, що відомо про стан місцевих мешканців.

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Що відомо про атаку росіян на Запоріжжя

Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею,

– заявив Старух.

Попередньо глава обласної військової адміністрації повідомив, що люди не постраждали. Однак ворог пошкодив будівлі. Зокрема, у них повибивало вікна.

"Що поробиш – тв**юки! Все відбудуємо та зробимо краще! Головне бережіть себе та своїх близьких!" – сказав людям Олександр Старух.

Наслідки прильоту на Запоріжжі / Фото Олександра Старуха

Варто зауважити, що повітряна тривога в Запорізькій області була вночі орієнтовно з 2 до 3 години проти 25 листопада. Окрім того, про нову небезпеку оголосили орієнтовно о 7 ранку 25 листопада.

Тоді Суспільне написало, що вибухи у Запоріжжі пролунали орієнтовно о 7:15 25 листопада. Вже о 7:43 в регіоні пролунав відбій повітряної тривоги.

Проте секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що окупанти знову вдарили по цивільних об'єктах. Зокрема, влучили в об'єкт цивільної інфраструктури одного з селищ Запорізького району.

У самому Запоріжжі на цей час прильотів не зафіксовано,

– уточнив Куртєв.

Нещодавні атаки ворогів

24 листопада окупанти завдали вже сьомого масованого удару по території України. Цього разу трагічні наслідки є на Київщині.

Зокрема, там загинули 7 людей, ще 35 – поранені. На жаль, постраждали шість дітей. Найменшій дівчинці тільки 5 років.

Російські загарбники атакували Запорізьку область 23 листопада. Тоді росіяни вдарили у пологове відділення, де перебували породілля з немовлям та лікар.

На жаль, дитина, народжена два дні перед атакою, загинула. Матір та лікаря дістали з-під завалів живими.

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