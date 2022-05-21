Окупанти вдруге зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
Джерело:Сергій Гайдай
Збройні сили Росії вдруге зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, що в Луганській області. Вперше проросійські бойовики підірвали міст у 2014 році.
Сполучення між Сєвєродонецьком і Лисичанськом досі є
Про те, що окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, 21 травня повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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Зі слів Гайдая можна зробити висновок, що збройні сили Росії підірвали міст у суботу, 21 травня. Очільник Луганської ОВА наголосив, що це вже вдруге росіяни підривають цей міст.
У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році. Сьогодні історія повторилася,
– повідомив Гайдай.
Він заявив, що сполучення між Сєвєродонецьком і Лисичанськом досі є. Також Гайдай опублікував фото зруйнованого моста.
Росіяни зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом / Фото з телеграму Сергія Гайдая
Що відомо про ситуацію в Луганській області
- Військові Росії сконцентрували свої сили на захопленні Сєвєродонецька, який знищують, як Маріуполь. Сергій Гайдай інформував, що бої за місто тривають вдень і вночі.
- Тільки протягом 20 травня від рук окупантів на Луганщині загинуло 6 людей. Росіяни гатять по цивільній інфраструктурі. Зокрема, війська агресора обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де переховувалися мирні люди.
- Глава Луганської ОВА інформував, що росіяни хочуть захопити трасу Лисичанськ – Бахмут. Ціль ворога, за словами Гайдая, "відрізати" Луганську область.
- Також Гайдай повідомляв, що ситуація найближчим часом ситуація на Луганщині стане складнішою та більш напруженою. Очікується, що Росія кине на цей напрямок велику кількість техніки та військ. Раніше стало відомо, що окупанти розмістили в області близько 15 вертольотів.
- Водночас в Офісі Президента заявили, що ситуація на фронті в Луганській області зміниться. Росіянам доведеться оборонятися, коли вони не зможуть вийти на адміністративні межі області.
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