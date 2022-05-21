Окупанти вдруге зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом

Збройні сили Росії вдруге зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, що в Луганській області. Вперше проросійські бойовики підірвали міст у 2014 році.

Сполучення між Сєвєродонецьком і Лисичанськом досі є

Про те, що окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, 21 травня повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Зі слів Гайдая можна зробити висновок, що збройні сили Росії підірвали міст у суботу, 21 травня. Очільник Луганської ОВА наголосив, що це вже вдруге росіяни підривають цей міст.

У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році. Сьогодні історія повторилася,

– повідомив Гайдай.

Він заявив, що сполучення між Сєвєродонецьком і Лисичанськом досі є. Також Гайдай опублікував фото зруйнованого моста.



Росіяни зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Що відомо про ситуацію в Луганській області

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