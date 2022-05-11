Окупанти викрали з Мелітополя колекцію скіфського золота

Розпочато кримінальне провадження за фактом ​викрадення російськими військовими національних цінностей України з музею в окупованому Мелітополі. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальне провадження.

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Згідно з даними слідства, у квітні 2022 року російські військові, а також представники окупаційної адміністрації держави-агресора, – викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею.

Серед забраного була колекція скіфського золота, яке археологи виявили ще у 50-х роках минулого сторіччя.

Скіфські історичні скарби з Мелітопольського кургану / Фото pslava.info

Що ще викрали російські окупанти

Під час окупації Чорнобильської зони російські військові не тільки отримали аномальне опромінення, а ще й обікрали музей-інсталяцію "Зірка Полин". Окупанти винесли маленький телевізор, що висів над цинковим боксом з унікальною перепусткою Володимира Правика (героя-ліквідатора аварії на ЧАЕС – 24 канал).

До експозиції російські військові вирішили "додати" свої речі. До списку "забутих" ворогом речей віднесли: залишки продуктових наборів з терміном зберігання, що закінчився ще в листопаді 2021 року, консерви, тестові наборами для визначення рівня наркотичного сп'яніння, мапи з позначками своїх наступальних дій, прапори, які вони планували повісити на українських будівлях, а також гранати, міни, боєприпаси.

Крім того, загарбали 7 шедеврів з музеїв Маріуполя. Як повідомляє радник мера міста, експонати окупантам особисто передала директорка Маріупольського краєзнавчого музею Капусникова.

Які шедеври забрали:

оригінали 3 картин Архипа Куїнджі: "Червоний захід", "Осінь", "Ельбрус";

оригінал картини Айвазовського "Біля берегів Кавказу";

2 оригінали картини Н.Н.Дубовського: "Море" і "Ніч на Балтійському морі";

оригінал Калмикова "Куїнджі";

бюст Куїнджі скульптора Беклемішева;

три унікальні ікони: "Ісус Христос Всетримач", "Богоматір з немовлям", "Іоан Хреститель".

Також Капусникова поширює брехню, що музей начебто знищив полк "Азов", що є абсолютною неправдою.

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