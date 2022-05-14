Окупанти випустили по Дніпропетровщині 140 ракет за 79 днів: вбили вже 17 людей

Російські військові щодня атакують Україну ракетами. Так, за 79 днів війни лише по Дніпропетровській області окупанти випустили 140 ракет, які вбили 17 людей.

На цьому наголосив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він підкреслив, що окупанти гатили по області з різноманітної зброї.

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Росіяни приносять в Україну немирний "мир"

Валентин Резніченко підкреслив, що російські військові гатили по Дніпропетровщині "Смерчами", "Градами", "Ураганами". Снаряди прилітали у мирні громади області. Не гребували окупанти також обстрілювати забороненими касетними боєприпасами.

Усього від початку повномасштабної війни на Дніпропетровщині 17 людей загинуло від ворожих атак. Також відомо про пошкодження понад 300 будинків, складів, а також гаражів.

Такий він, немирний "мир", який нам нав'язують немирні "сусіди",

– підкреслив він.

Окупанти продовжують випускати ракети по Україні

У ніч проти 13 травня російські військові випустили ракету у Дергачівський будинок культури. У ньому на момент влучання ворожого снаряду базувався гуманітарний штаб. Перед тим Дергачі атакували з "Ураганів". Тоді від ворожого вогню постраждали РАЦС, будинок культури, їдальня лікарні, поліклініка, а також відділення швидкої допомоги.

Тієї ж ночі окупанти вгатили по прикордонному населеному пункті Очкіно, що на Сумщині. Як зазначили в оперативному командуванні "Північ", вороги двічі завдали ракетного удару.

Вгатили 13 травня російські загарбники також по Лозівській громаді, що на Харківщині. Зауважимо, що обстріляли цей район окупанти і 12 травня. Тоді внаслідок ракетного удару загинув цивільний. Крім того, загарбникам вдалося знищити склад з сільгосппродукцією.

Що ж стосується самої Дніпропетровщини, то її 12 травня російські військові також обстріляли. Гатили по області забороненими касетними боєприпасами. Внаслідок цього руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури. Також відомо про одну жертву атаки та кількох поранених.

Напередодні речник Одеської ОВА Сергій Братчук пояснив, чому окупанти не припиняють гатити по місту. Він переконаний, що російськими військовими у цьому випадку керує помста. Мовляв, так загарбники планують відплатити Одесі за те, що вона вкотре довела, що є саме українським містом.

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