Окупанти заборонили українцям збирати дрова на Запоріжжі: пропонують купувати в себе

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники продовжують знущатись з місцевих мешканців. Тепер вони придумали новий спосіб, як обкрадати цивільних.

Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що російські загарбники не втомлюються придумувати нові види "бізнесу", аби обкрадати жителів тимчасово окупованих територій України.

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Цинічна заборона окупантів

За словами журналіста, із окупованого невеличкого селища міського типу Чернігівка, що в Запорізькій області, надійшла інформація, що російські нелюди заборонили місцевим заготовляти будь-які дрова, навіть сухі гілочки.

Натомість самі організували "бізнес". Окупанти спилюють посадки лісу, возять дрова й пропонують місцевому населенню купляти деревину в них,

– розповів кореспондент.

Водночас він зазначив, що тих, хто не послухається й збиратиме навіть сухі гілки, які лежать на землі, нелюди притягнуть до відповідальності. Так вони вчергове придумали "геніальний" бізнес-план, як заробити на місцевих.

Ще один "неймовірний бізнес"

Журналіст також додав, що на окупованих територіях вже було багато схожих випадків. Зокрема місцевим також заборонили ловити рибу в Азовському морі.

Тепер окупанти її ловлять самі, а тоді продають мешканцям окупованих територій,

– зазначив він.

Жіночка-рекетирка

У тимчасово окупованому Запоріжжі гауляйтерка Кирилівки колаборантка Катерина Уманець запровадила данину для місцевого населення. Неадекватна жіночка почала вимагати в місцевих, які торгують на ринку, платити мито "за місце".

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Зазначається, що торговельні ряди, за місця в яких вимагає платити гауляйтерка, встановив для людей голова Кирилівської громади Іван Малєєв, аби там вони могли реалізовувати свою сільськогосподарську продукцію. І найголовніше те, що там завжди можна було торгувати безкоштовно.

Також вона почала вимагати у всіх підприємців платити їй за просто так – 1000 гривень в місяць. Тож так за добрими традиціями "русского міра", отримавши клаптик тимчасової влади, гауляйтерка вирішила одразу зайнятись рекетирством.

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Ситуація на Запоріжжі: останні новини

У тимчасово окупованому Запоріжжі на околицях Новозлатополя російські загарбники розгорнули танковий навчальний полігон. Зазначається, що росіяни привезли до села залізничний потяг з Криму з цистернами наповненими пальним.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що на Запоріжжі кадировці відкрили вогонь по своїх "колегах" бурятах. Він зауважив, що між цими ворожими угрупуваннями вже були непорозуміння.

У тимчасово окупованих Пологах російські військові неодноразово намагалися облаштувати склади з боєприпасами та паливом. Однак наші захисники постійно знаходили їх та нищили.

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