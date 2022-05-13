Окупанти закинули гранати у СІЗО та обстріляли людей з автоматів: один чоловік загинув

11 травня окупанти зайшли до Херсонського СІЗО, закидали камери світло-шумовими гранатами та відкрили вогонь з автоматів.

Один ув'язнений почав висловлювати обурення, через що його вбили. Інформацію підтвердили працівники установи.

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Що відомо про ситуацію у Харківському СІЗО

Наразі установою "керує" колаборант Євгеній Соболев, який погодився очолити пенітенціарну систему у Херсонській області.

Справжнього начальника установи вивезли в невідомому напрямку. Працівники установи відмовилися працювати на окупаційну владу та написали рапорти про звільнення. Зв'язок з установою втрачено.

Минулого тижня звернулася до Міністра юстиції України з вимогою вжити заходів для евакуації ув’язнених Херсонського СІЗО та інших установ ДКВС у Херсонській області,

– повідомила Денісова.

Вона наголосила, що дії Росії є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну з проханням врахувати ці факти злочинів.

Ситуація на Херсонщині: що варто знати

Окупанти тероризують мирне населення на тимчасово окупованій Херсонщині й щодня викрадають людей. Наразі безвісти зникли сотні мешканців області.

Також росіяни систематично катують людей. Вони вже стали викладати у мережу відео, як катують мешканців Херсонщини струмом.

Також окупанти обстрілюють евакуаційні колони, які намагаються виїхати з Херсонської області.

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що окупанти завезли в область своїх родичів та поселили їх у тимчасово покинуті українцями будинки.

Окрім цього, росіяни вивозять з регіону зерно та фермерську техніку.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що українська влада стежить за ситуацією на тимчасово окупованій Херсонщині. Усі злочини російських окупантів та співпраця колаборантів з ними фіксуються.

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