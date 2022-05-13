Окупанти закинули гранати у СІЗО та обстріляли людей з автоматів: один чоловік загинув
Джерело:Людмила Денісова
11 травня окупанти зайшли до Херсонського СІЗО, закидали камери світло-шумовими гранатами та відкрили вогонь з автоматів.
Один ув'язнений почав висловлювати обурення, через що його вбили. Інформацію підтвердили працівники установи.
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Що відомо про ситуацію у Харківському СІЗО
Наразі установою "керує" колаборант Євгеній Соболев, який погодився очолити пенітенціарну систему у Херсонській області.
Справжнього начальника установи вивезли в невідомому напрямку. Працівники установи відмовилися працювати на окупаційну владу та написали рапорти про звільнення. Зв'язок з установою втрачено.
Минулого тижня звернулася до Міністра юстиції України з вимогою вжити заходів для евакуації ув’язнених Херсонського СІЗО та інших установ ДКВС у Херсонській області,
– повідомила Денісова.
Вона наголосила, що дії Росії є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну з проханням врахувати ці факти злочинів.
Ситуація на Херсонщині: що варто знати
- Окупанти тероризують мирне населення на тимчасово окупованій Херсонщині й щодня викрадають людей. Наразі безвісти зникли сотні мешканців області.
- Також росіяни систематично катують людей. Вони вже стали викладати у мережу відео, як катують мешканців Херсонщини струмом.
- Також окупанти обстрілюють евакуаційні колони, які намагаються виїхати з Херсонської області.
- Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що окупанти завезли в область своїх родичів та поселили їх у тимчасово покинуті українцями будинки.
- Окрім цього, росіяни вивозять з регіону зерно та фермерську техніку.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що українська влада стежить за ситуацією на тимчасово окупованій Херсонщині. Усі злочини російських окупантів та співпраця колаборантів з ними фіксуються.
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