Окупанти закинули гранати у СІЗО та обстріляли людей з автоматів: один чоловік загинув

13 травня 2022 , 12:34
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Джерело:

Людмила Денісова

11 травня окупанти зайшли до Херсонського СІЗО, закидали камери світло-шумовими гранатами та відкрили вогонь з автоматів.

Один ув'язнений почав висловлювати обурення, через що його вбили. Інформацію підтвердили працівники установи.

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Наразі установою "керує" колаборант Євгеній Соболев, який погодився очолити пенітенціарну систему у Херсонській області.

Справжнього начальника установи вивезли в невідомому напрямку. Працівники установи відмовилися працювати на окупаційну владу та написали рапорти про звільнення. Зв'язок з установою втрачено.

Минулого тижня звернулася до Міністра юстиції України з вимогою вжити заходів для евакуації ув’язнених Херсонського СІЗО та інших установ ДКВС у Херсонській області,
– повідомила Денісова.

Вона наголосила, що дії Росії є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну з проханням врахувати ці факти злочинів.

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Автор: Анастасія Кушпіт