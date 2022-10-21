Окупанти запланували підрив Каховської ГЕС ще у квітні, зараз мінують шлюзи, – ГУР

Росіяни готуються до наступу українських захисників та втечі з Херсонщини. Вони продовжують мінувати об'єкти Каховської гідроелектростанції.

Про це розповіли 21 жовтня у Головному управлінні розвідки Міноборони. Зазначили, що росіяни передбачають швидке звільнення українськими Силами Оборони правобережної частини Херсонської області.

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"Окупанти ще у квітні замінували Каховську ГЕС і наразі проводять роботи з мінування шлюзів та опор", – написали у розвідці.

Готувалися завчасно

За інформацією ГУР загарбники готують серію терактів на Херсонщині. Серед них – ймовірне руйнування дамби Каховського водосховища та агрегатів Каховської ГЕС.

При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування провели ще в квітні, – заявили у розвідці.

За останній тиждень окупанти додатково розмістили вибухівку у шлюзах та опорах каховської ГЕС. На дамбі встановили 2 військові тентовані "Камази" без водіїв. Транспорт повністю завантажений ящиками з вибухівкою.

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Наслідки вийдуть за межі України

У розвідці наголошують, що Росія свідомо готує теракти, які матимуть катастрофічні наслідки. Мовиться про затоплення десятків українських населених пунктів. Під водою опиниться навіть Херсон.

"Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону", – додали у ГУР.

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