Окупанти запустили 21 "Шахед" по Україні: збили не всі, ППО працювала у 6 областях

19 червня 2024, 07:25
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Росія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ розповіли, що ворог випустив по Україні за одну ніч 21 безпілотник з Росії та тимчасово окупованого Криму.

Повітряну тривогу в деяких областях оголосили орієнтовно після 2 години ночі проти 19 червня. У Львівській області небезпека лунала двічі

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Скільки "Шахедів" збили в Україні 

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські військові вночі проти 19 червня запустили по Україні 21 ворожий дрон типу Shahed-131/136 з напрямків:

  • російського Приморсько-Ахтарська;
  • мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. 

В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях,
– розповіли війкові Повітряних сил ЗСУ.  

За їхніми даними, повітряний напад окупантів відбивала:

  • винищувальна авіація,
  • зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) Повітряних сил,
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.


Росія атакувала "Шехедами", проте ЗСУ більшість збили

Скільки "Шахедів" збили на Львівщині   

Росія 5 дронів-камікадзе типу "Шахед" скерувала на Львівську область. Глава Львівської ОВА розповів, що за інформацією від Повітряного командування "Захід", станом на 05:55 19 червня:

  • під час першої нічної тривоги, що тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники. Їх військові збили;
  • під час другої небезпеки, яка тривала з 04:27 по 05:24, регіон намагався атакувати ще один "Шахед", який також ліквідували. 
Автор: Діана Квасневська