Окупанти запустили 21 "Шахед" по Україні: збили не всі, ППО працювала у 6 областях

Росія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ розповіли, що ворог випустив по Україні за одну ніч 21 безпілотник з Росії та тимчасово окупованого Криму.

Повітряну тривогу в деяких областях оголосили орієнтовно після 2 години ночі проти 19 червня. У Львівській області небезпека лунала двічі.

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Скільки "Шахедів" збили в Україні

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські військові вночі проти 19 червня запустили по Україні 21 ворожий дрон типу Shahed-131/136 з напрямків:

російського Приморсько-Ахтарська;

мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях,

– розповіли війкові Повітряних сил ЗСУ.

За їхніми даними, повітряний напад окупантів відбивала:

винищувальна авіація,

зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) Повітряних сил,

мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Росія атакувала "Шехедами", проте ЗСУ більшість збили

Скільки "Шахедів" збили на Львівщині

Росія 5 дронів-камікадзе типу "Шахед" скерувала на Львівську область. Глава Львівської ОВА розповів, що за інформацією від Повітряного командування "Захід", станом на 05:55 19 червня: