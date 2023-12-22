Окупанти запустили по Україні 28 "Шахедів": скільки вдалося збити ППО

У ніч проти 22 грудня окупанти атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього зафіксували пуски 28 безпілотників, з яких 24 – збили силами та засобами ППО.

Про це мовиться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Відомо, що ворог запускав "Шахеди" кількома групами, передає 24 Канал.

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Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 28 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БпЛА знищено,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

У Повітряних силах додали, що росіяни здійснили пуски безпілотників з трьох напрямків:

Курська область,

Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї,

мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Відбивали ворожу атаку "Шахедів" за допомогою авіації, зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 24 "Шахеди" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей,

– додали у Повітряних силах.



Українські захисники збили 24 "Шахеди" / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

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