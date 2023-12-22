Окупанти запустили по Україні 28 "Шахедів": скільки вдалося збити ППО
У ніч проти 22 грудня окупанти атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього зафіксували пуски 28 безпілотників, з яких 24 – збили силами та засобами ППО.
Про це мовиться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Відомо, що ворог запускав "Шахеди" кількома групами, передає 24 Канал.
Цікаво Від початку війни Росія запустила понад 10 тисяч цілей: скільки ракет та "Шахедів" знищила ППО
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 28 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БпЛА знищено,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
У Повітряних силах додали, що росіяни здійснили пуски безпілотників з трьох напрямків:
- Курська область,
- Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї,
- мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Відбивали ворожу атаку "Шахедів" за допомогою авіації, зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.
В результаті бойової роботи збито 24 "Шахеди" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей,
– додали у Повітряних силах.
Українські захисники збили 24 "Шахеди" / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Нічна атака "Шахедами": що відомо
- Повітряні сили близько о 20:42 повідомили, що окупанти запустили "Шахеди". Після цього Україною почала ширитися тривога через загрозу дронів-камікадзе.
- Росіяни атакували з кількох напрямків. Зокрема, групи "Шахедів" рухалися з Півдня – Херсонської та Миколаївської областей, а також з Півночі – Сумська область.
- Близько о 23:25 у мережі повідомили, що у Сумській області пролунав вибух. В ОВА повідомили, що працювали сили та засоби ППО, які знищили ворожий "Шахед".
- Частину безпілотників ворог спрямував на Київ. Унаслідок падіння уламків у столиці є руйнування. Так, у Солом'янському районі Києва виникла пожежа на 24 поверсі житлового будинку. У трьох квартирах часткове руйнування стін на 24 – 26 поверхах та ще у трьох – вибиті вікна.
- Уламки збитих "Шахедів" впали у Дарницькому районі столиці на приватний недобудований будинок. Там також виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
- Відомо, що у Києві унаслідок російської атаки дронами-камікадзе постраждало дві людини. До слова, постраждав ведучий телемарафону Андрій Ковальський. Уламки збитого БпЛА влучили у його квартиру. Як повідомила його дружина, журналіст дивом вцілів.