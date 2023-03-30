Окупанти завдали терористичний удар по Харкову: Терехов заявив про 6 прильотів

Російські окупанти увечері 30 березня завдали терористичний удар по Харкову. Повідомляють про щонайменше 6 прильотів.

На території Харківської області триває повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту. Це рятує життя.

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Росія завдала удар по Харкову

Ігор Терехов повідомив, що у місті зафіксували щонайменше 6 прильотів.

Наразі зафіксовано шість прильотів по Харкову. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється,

– заявив мер Харкова.

Андрій Єрмак розповів, що російські терористи обстрілюють Харків з території Бєлгородської області.

Олег Синєгубов повідомив: за попередніми даними, окупанти пошкодили приватний будинок та два цивільних авто. На щастя, даних про постраждалих немає.

Зауважимо, що влучання зафіксували зокрема у Новобаварському районі Харкова. Станом на 00:00 31 березня, повідомляють у прокуратурі, інформації щодо потерпілих і загиблих немає. На місці працюють прокурори, слідчі, співробітники ДСНС, а також комунальники.

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У багатьох областях України – повітряна тривога

Станом на 23:00 повітряну тривогу оголосили у таких областях: Київська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Луганська, Запорізька. Людей попереджували про загрозу атаками дронами-камікадзе.

Українців закликають оперативно реагувати на загрозу. Зокрема, на цьому наголосив у своєму телеграм-каналі Андрій Єрмак. Довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише дронами, але й фейками.