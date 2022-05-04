Окупанти женуть додому каравани з "вантажем 200": замість нових танків – підбитий металолом

Щодня співробітники СБУ перехоплюють розмови окупантів зі своїми рідними. Цього разу стало відомо, що з Маріуполя їдуть переповнені вантажівки "двохсотих" з Росії.

Поки одні пишаються тим, що витворяють в Україні та продовжують викрикувати гасла "діди воювали" та "можемо повторити". Інші вражаються тим, що залишається від російських військових.

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За 2 тижні 10 КаМАЗів з "двохсотими" окупантами

Під час розмови жінка по той бік слухавки розповідала, кому вдається повернутися до Росії після війни в Україні. Зокрема з Маріуполя. Вона переповіла окупантові те, що дізналася від іншого військового.

От вони на "лінійці" були. Він дивізію привіз туди наверх. 10 КаМАЗів за 2 тижні назад привезли. "Вантаж 200" з Маріуполя. Повні,

– зі страхом в голосі зазначила вона.

Вона додала, що в одному з дивізіонів, який зараз воює, лейтенанта вбили. А окупанту, що по той бік слухавки, пощастило, адже він працює на забезпеченні.

Жінка розповіла, що танки російські нагадують "троянди". Мовляв, настільки вони розірвані.

Колони з "двохсотими" виїжджають з Маріуполя: слухайте розмову 18+

Ця розмова свідчить про те, що окупанти починають бачити масштаби того, що відбувається в Україні. Сумнівно, що це миттєво припинить їхній наступ, адже серед них дуже багато справжніх головорізів. Але є шанси, що нові йти на війну не надто хотітимуть.

Актуальні втрати ворогів під час війни

У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 4 травня вдалося знищити 24 500 окупантів. Також російські загарбники лишилися без понад 1 000 танків і 2 600 бойових броньованих машин.

Минула доба теж була непростою для російських загарбників. Так, ЗСУ на Півдні відправили на той світ пів сотні військових з Росії. Крім того, наші бійці вивели з ладу техніку ворога, а також знищили 7 складів з озброєнням.

У мережі з'явилося чергове відео. Його опублікувало угруповання "Схід". На ролику можна побачити перетворення ворожої техніки на брухт. А зайнялися цим військові з бригади імені гетьмана Івана Сагайдачного.

Безпілотники також знищують щодня. Над Донбасом приземлили 3 БПЛА "Орлан", а також одну ракету. У небі над Дніпропетровщиною наші військові знищили ще один безпілотний апарат.

Окупанти, до слова, бідкаються, що наші бійці активно знищують їхні безпілотники. Не дивно, що авіацію російські загарбники почали використовувати акуратніше. Підіймати у повітряний простір України літаки та вертольоти окупанти вже не поспішають.

А з "Байрактарами" у наших військових узагалі все на висоті. За допомогою турецьких безпілотників вдалося знищити ворожі позиції на острові Зміїний.

Відправили до пекла ЗСУ частину 38-ї мотострілецької бригади. Її вдалося знешкодити на 60%.

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