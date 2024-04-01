Окупанти знову атакують Харків: у місті чути вибухи
У Харкові зранку 1 квітня лунають вибухи. Ворог завдає ударів по місту.
Жителів закликали бути в укриттях до відбою тривоги. Про небезпеку харків'ян попередили о 09:53.
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Ворог не полишає терору Харкова
У Харкові та області зранку оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили, що вона пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Вже о 09:57 ворог здійснив пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
О 10:14 окупанти знову атакували прифронтову область – вибухи пролунали у місті. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог завдає ударів. Він закликав харків'ян перебувати в укриттях, поки не пролунає відбій загрози.
Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, будьте в укриттях!
– наголосив Синєгубов.
О 10:37 на Харківщині пролунав відбій повітряної тривоги.
Окупанти били по Харківщині уночі
У ніч проти 1 квітня росіяни також завдавали ударів по Харківщині. Під прицілом ворога опинився пожежно-рятувальний підрозділ.
Як повідомили у ДСНС, одне з влучань прийшлось безпосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу. В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Окрім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі.
На чергуванні перебувало 6 рятувальників. На щастя, вони не постраждали під час атаки.
Росіяни б'ють КАБами по Харкову
- Вперше від 2022 року росіяни вдарили по Харкову КАБами 27 березня 2024 року. Внаслідок удару було пошкоджено 14 багатоповерхівок, дві п'ятиповерхівки були частково зруйновані. Загалом було два прильоти. Спочатку влучили по загальноосвітній школі, а потім прямо посеред житлових будинків. Унаслідок авіаудару загинула одна людина, ще 19 – отримали поранення.
- У ніч проти 31 березня ворог знову, ймовірно, вдарив керованою авіабомбою по Харкову. Під ударом опинився Шевченківський район міста. Внаслідок обстрілу пошкоджені 8 споруд та будинків, 1 автівка. Постраждав 35-річний чоловік та 77-річна жінка.
- У Ніч проти 1 квітня окупанти знову атакували КАБ. Внаслідок атаки горіли два автобуси, вантажний автомобіль та легковий автомобіль. Частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок. Постраждалих немає.