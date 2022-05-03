Окупанти знову обстріляли прикордоння на Сумщині

3 травня 2022 , 13:42
Читать новость на русском

Джерело:

Дмитро Живицький

Росія вкотре вчинила провокацію на кордоні Сумщини. Сьогодні, 3 травня, окупанти обстріляли прикордонну територію з мінометів.

Так, близько 12 години 3 травня ворог відкрив вогонь з мінометів по території Глухівської громади. Інформації про постраждалих та руйнування наразі не надали.

До теми У Запоріжжя приїхали маріупольці, які їхали власним авто: колона автобусів досі затримується

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що подробиці надасть згодом.

Сумщина готувалась до провокацій ворога

1 травня у Генштабі ЗСУ попередили, що Росія знову може почати обстрілювати сумську область. На Сіверському напрямку ворог вже обстрілював позиції ЗСУ в районі населеного пункту Сеньківка. Вже наступного дня над регіоном помітили ворожий розвідувальний безпілотник. Його маршрут пролягав вздовж кордону Росії з Україною.

Тоді ж Дмитро Живицький закликав жителів Сумщини проявити пильність та обережність і переходити в укриття під час попередження про загрозу.

Зверніть увагу! Через ризик інтенсивних обстрілів мешканцям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче ніж на 1 кілометр вдень та на 20 кілометрів уночі.

Провокації росіян на Сумщині: що відомо

До теми – з'явились нові деталі про жертв ракетної атаки на Одесу: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Кушпіт