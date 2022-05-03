Окупанти знову обстріляли прикордоння на Сумщині
Джерело:Дмитро Живицький
Росія вкотре вчинила провокацію на кордоні Сумщини. Сьогодні, 3 травня, окупанти обстріляли прикордонну територію з мінометів.
Так, близько 12 години 3 травня ворог відкрив вогонь з мінометів по території Глухівської громади. Інформації про постраждалих та руйнування наразі не надали.
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Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що подробиці надасть згодом.
Сумщина готувалась до провокацій ворога
1 травня у Генштабі ЗСУ попередили, що Росія знову може почати обстрілювати сумську область. На Сіверському напрямку ворог вже обстрілював позиції ЗСУ в районі населеного пункту Сеньківка. Вже наступного дня над регіоном помітили ворожий розвідувальний безпілотник. Його маршрут пролягав вздовж кордону Росії з Україною.
Тоді ж Дмитро Живицький закликав жителів Сумщини проявити пильність та обережність і переходити в укриття під час попередження про загрозу.Зверніть увагу! Через ризик інтенсивних обстрілів мешканцям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче ніж на 1 кілометр вдень та на 20 кілометрів уночі.
Провокації росіян на Сумщині: що відомо
- Попри те, що росіяни покинули Сумську область, періодично вони влаштовують провокації на прикордонних територіях, обстрілюючи прилеглі райони.
- Так 29 квітня на ділянці прикордонників "Юнаківка" ворожий військовий вертоліт обстріляв наші території некерованими ракетами.
- Раніше того ж дня окупанти випустили на Сумщину понад 30 мін. Обстріл проводили з російського села Городище.
- 27 квітня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляв про 50 "прильотів".
- 26 квітня росіяни обстріляли Есманську громаду мінометами.
- 25 квітня, під удар потрапила Білопільська громада.
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