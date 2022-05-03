Окупанти знову обстріляли прикордоння на Сумщині

Росія вкотре вчинила провокацію на кордоні Сумщини. Сьогодні, 3 травня, окупанти обстріляли прикордонну територію з мінометів.

Так, близько 12 години 3 травня ворог відкрив вогонь з мінометів по території Глухівської громади. Інформації про постраждалих та руйнування наразі не надали.

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Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що подробиці надасть згодом.

Сумщина готувалась до провокацій ворога

1 травня у Генштабі ЗСУ попередили, що Росія знову може почати обстрілювати сумську область. На Сіверському напрямку ворог вже обстрілював позиції ЗСУ в районі населеного пункту Сеньківка. Вже наступного дня над регіоном помітили ворожий розвідувальний безпілотник. Його маршрут пролягав вздовж кордону Росії з Україною.

Тоді ж Дмитро Живицький закликав жителів Сумщини проявити пильність та обережність і переходити в укриття під час попередження про загрозу.

Провокації росіян на Сумщині: що відомо

Попри те, що росіяни покинули Сумську область, періодично вони влаштовують провокації на прикордонних територіях, обстрілюючи прилеглі райони.

Так 29 квітня на ділянці прикордонників "Юнаківка" ворожий військовий вертоліт обстріляв наші території некерованими ракетами.

Раніше того ж дня окупанти випустили на Сумщину понад 30 мін. Обстріл проводили з російського села Городище.

27 квітня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляв про 50 "прильотів".

26 квітня росіяни обстріляли Есманську громаду мінометами.

25 квітня, під удар потрапила Білопільська громада.

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