Окупанти знову перекрили Кримський міст: на півострові тривога
Вранці 20 травня російські загарбники вкотре перекрили міст через Керченську протоку. Окрім того, у Криму оголосили тривогу.
Пропагандисти скаржаться на нібито ракетну атаку. Що вже відомо, передає 24 Канал.
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Окупантам знову тривожно
Близько 9 години рух транспорту Кримським мостом перекрили. Окупанти оголосили повітряну тривогу.
Російські пропагандисти пишуть, що в Севастополі морський і наземний громадський транспорт припиняє рух через тривогу.
Окрім того, окупанти пишуть про нібито "пуски ракет". Скаржаться, що буцімто "був залп". Мовляв, "летить до 12 ракет".
На аеродромі Бельбек підняли в повітря винищувачі, повідомляють наші підписники. Так зазвичай роблять, щоб літаки були вражені ракетним ударом землі,
– написав "Кримський вітер" о 09:40.
Це цікаво Росіяни почали висиляти особовий склад з Джанкоя і модернізувати аеродроми в Криму, – джерело
Незаконна конструкція буде знищена
- Зауважимо, що Кримський міст – незаконна конструкція, військовий об'єкт окупантів, який обов'язково буде знищений. На цьому вже неодноразово наголошувала українська влада та спецслужби.
- Нещодавно речник Повітряних сил зазначив, що наші фахівці дуже довго аналізували Керченський міст. Українці вже бачили досить-таки ефективні удари по ньому, коли вибухи руйнували дорожнє полотно.
- "Вони (фахівці – 24 Канал) знають, куди бити, але потрібен час і момент. Кримський міст зараз — найзахищеніший об'єкт мало не в цілому світі. Туди кинуті бригади ППО, він дуже ретельно охороняється", – підкреслив майор.
- Водночас Євлаш зауважив, коли для мостового переходу з'являється якась загроза, окупанти роблять якісь задимлення, намагаються його маскувати. Однак, ця незаконна конструкція явно зайва.
- Знищення Кримського мосту послабить спроможності російських загарбників у Криму.
- "Не так би активно вони змогли постачати різного типу обладнання в Крим. Це серйозно позначилось би, зокрема, іміджево, бо маємо розуміти: цей міст став символом тріумфу Росії. І його знищення буде психологічно виглядати як ляпас, компонент, який позитивно вплине на наших людей і дуже негативно — на політичне керівництво Росії й деморалізує ворогів загалом", – підкреслив спікер.
- Також зазначив, що наразі Крим — це велика мілітаризована база. Зокрема, туди ворог постягував багато комплексів С-300 і С-400, а також радіолокаційну систему "Контейнер", яка дозволяє одночасно керувати станціями ППО різних типів.
- До речі, нещодавно "Контейнер" вдалося вразити. Євлаш зауважив, це великий стрибок. Адже таких станцій небагато і виготовити її зараз, коли є обмеження і санкції, окупантам буде дуже складно буде.