Окупанти знову стріляють у бік Запорізької АЕС: між вильотом і прильотом – до 5 секунд

Окупанти вчергове вдалися до провокацій на Запорізькій АЕС. З району паркової зони в бік атомної електростанції та промислової території знову ведуться обстріли.

Деталі розповів Енергодарський міський голова Дмитро Орлов. Раніше через ядерну небезпеку в Євросоюзі закликають росію негайно повернути ЗАЕС під контроль Україні.

Важливо Окупанти намагаються перепідключити Запорізьку АЕС до Криму

Інформацію про обстріли ЗАЕС надали місцеві мешканці. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3 – 5 секунд. Це свідчить про те, що атаку ведуть саме росіяни. Самі ж окупанти цинічно намагаються перекласти вину за свої дії на ЗСУ.

Будьте обережними та за можливості обмежте знаходження на вулицях Енергодара. Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів,

– наголосив Орлов.

Зауважимо, що минулої доби на Запорізькій АЕС окупанти намагалися створити "нервову атмосферу" перед засіданням Ради безпеки ООН. Зараз стало відомо, що вони обстрілюють ЗАЕС із Водяного.

Як розповіли у Головному управлінні розвідки України, один з артилерійських ударів росіян пошкодив перший блок помпової станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один "приліт" призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС.

Яка обстановка на Запорізькій АЕС

ООН, США та МАГАТЕ нарешті відреагували на постійні обстріли ЗАЕС: дивіться відео