Окупанти знову стріляють у бік Запорізької АЕС: між вильотом і прильотом – до 5 секунд
Джерело:телеграм Дмитра Орлова
Окупанти вчергове вдалися до провокацій на Запорізькій АЕС. З району паркової зони в бік атомної електростанції та промислової території знову ведуться обстріли.
Деталі розповів Енергодарський міський голова Дмитро Орлов. Раніше через ядерну небезпеку в Євросоюзі закликають росію негайно повернути ЗАЕС під контроль Україні.
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Інформацію про обстріли ЗАЕС надали місцеві мешканці. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3 – 5 секунд. Це свідчить про те, що атаку ведуть саме росіяни. Самі ж окупанти цинічно намагаються перекласти вину за свої дії на ЗСУ.
Будьте обережними та за можливості обмежте знаходження на вулицях Енергодара. Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів,
– наголосив Орлов.
Зауважимо, що минулої доби на Запорізькій АЕС окупанти намагалися створити "нервову атмосферу" перед засіданням Ради безпеки ООН. Зараз стало відомо, що вони обстрілюють ЗАЕС із Водяного.
Як розповіли у Головному управлінні розвідки України, один з артилерійських ударів росіян пошкодив перший блок помпової станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один "приліт" призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС.
Яка обстановка на Запорізькій АЕС
- окупанти ще 4 березня захопили місто Енергодар та Запорізьку АЕС, влаштувавши на її території стрілянину. 5 серпня росіяни двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Під час кожного з обстрілів було зафіксовано по три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС та біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.
- 6 серпня російські військові ледь не влучили по 174 контейнерах відпрацьованого ядерного палива. 11 серпня окупанти ледь не влучили в енергоблок на ЗАЕС.
- Згодом стало відомо, що окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією.
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