Окупанти знову вгатили по Золочеву на Харківщині: пошкоджені десятки будинків, 2 поранених

Російські окупанти знову гатили по Золочеву Харківської області. Внаслідок обстрілів поранено 2 людей. Десятки будинків пошкоджені.

Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено 25 будинків. Про це повідомили в Харківській облпрокуратурі.

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3 травня російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл Золочева Богодухівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє мирних мешканців. 25 житлових будинків пошкоджено,

– мовиться в повідомленні.

Також російські окупанти обстріляли села Уди та Одноробівка у Богодухівському районі. Це призвело до руйнування низки житлових будинків.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі СБУ в Харківській області.

Обстріл Золочева 1 травня

Російські окупанти вже гатили по Золочеву 1 травня. Унаслідок обстрілів загинув чоловік.

За даними слідчих, цей обстріл Богодухівського району почався приблизно о пів на 12 годину дня.

Загалом вороги пошкодили 12 житлових будинків.

Масові авіаудари по регіонах України

3 квітня увечері вибухи лунали у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Миколаєві, Кіровоградській області, на Закарпатті та на Дніпропетровщині. Тривогу оголосили майже у всіх областях України.

У Вінниці, на щастя, спрацювала ППО. Уламки ракет шукають. Про це повідомили у місцевій ОВА.

Вперше за час війни російські загарбники вгатили по Закарпатті. Ракета прилетіла по гірському районі. Інформацію щодо можливих жертв та пошкоджень уточнюють.

По Львівщині та Львові завдали декілька ракетних ударів. Через це в частині міста є перебої з електропостачанням. Згодом мер Львова повідомив, що внаслідок ракетного удару в місті пошкодилися 3 електропідстанції.

Укрзалізниця повідомила, що 13 потягів на під'їзді до Львова прямуватимуть із затримкою. Станом на 22:10 стало відомо про постраждалих – за попередніми даними, поранена одна людина. Пізніше Садовий розповів, що постраждали 2 осіб. Зараз їм надають медичну допомогу.

Також російські окупанти вгатили по Кіровоградщині. В ОК "Південь" повідомили, що є загиблі та поранені. Авіаудару зазнала й Одещина. Вороги атакували Арциз.

У Кам'янському районі на Дніпропетровщині зафіксували 2 авіаудари. Одну людину поранено. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру.

Кочубеївську громаду на Херсонщині теж обстріляли. На жаль, загинула 1 людина. Ще 4 – поранено.

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