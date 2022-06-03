Окупанти зосередили до 20 БТГр на Слов'янському напрямку: готуються до наступу
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
На Слов’янському напрямку російські війська готувалися до відновлення наступу. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Згідно з інформацією, на Слов’янському напрямку ворог зосередив угруповання, яке нараховувало до 20 батальйонних тактичних груп.
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Також окупанти намагалися покращити своє тактичне положення. Для цього вони вели наступ у напрямках на населені пункти Барвінкове та Святогірськ. Проте успіхів там не мали.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому напрямку ворог зосереджував основні зусилля в районі міста Сєверодонецьк.
Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають,
– зазначили у Генштабі.
Крім того, розповіли, що ворог вів наступ у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ. Там він також не мав успіху, тому відійшов на раніше зайняті позиції.
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