В окупантів істерика через удар по Антонівському мосту: брешуть, що це "ні на що не повпливає"

Українські захисники точними ударами пошкодили Антонівський міст через Дніпро у Херсоні. Цей факт неабияк налякав окупантів і вони почали вигадувати казки, що це, мовляв, "ні на що не повпливає".

Гауляйтер Херсонщини Кирило Стрємоусов одразу ж поспішив "заспокоїти" окупантів.

Важливо Вже не фантазують про ППО: російські окупанти визнали, що Антонівський міст пошкоджений

Що кажуть ставленики країни-агресорки

Стрємоусов підтвердив, що влучання по Антонівському мосту були, однак стріляли нібито не українці, а американці з HIMARS. Він поспішив заявити, що це не повпливає на контрнаступ ЗСУ.

Атака на Антонівський міст не змінює результат війни,

– сказав гауляйтер Херсонщини.

Чому це не так

У розвідці Міноборони Великої Британії ще 20 липня пояснили, що міст є вкрай важливим для логістики російської армії. Цим шляхом росія може робити забезпечення чи взагалі вивести свої війська з території, яку вона змогла захопити на захід від річки.

Нижня течія Дніпра є природним бар'єром із шириною водного шляху близько тисячі метрів. Контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у регіоні,

– акцентували аналітики розвідки Британії.

Схожу думку вже після удару по Антонівському мосту 26 липня висловив військовий аналітик Олег Жданов. Він підкреслив, що знищення Антонівського моста "сильно ускладнить логістику противнику, що не дасть їм змоги повною мірою підживлювати свої угрупування навколо Херсона". Адже це практично точка, від якого залежить пряме транспортне сполучення з тимчасово захопленим Кримом.

Полковник СБУ та нардеп Роман Костенко розповів виданню "Настоящие время", що повне відрізання ворожих військ у Херсоні справді можливе. Однак для цього потрібне знищення не лише одного Антонівського моста. Також важливими транспортними артеріями ворога є і 2 інші переправи:

Залізничний Антонівський міст, що перетинає річку за 20 кілометрів від Херсона та йде до залізничного вокзалу міста.

Каховська гідроелектростанція, яку росіяни перетворили на свою базу.

Головне про атаку Антонівського мосту 26 липня

Наприкінці доби жителі Херсону почали чути багато звуків потужних вибухів. Пропагандисти кремля та колаборанти сказали, що атаки було 3. Однак, мовляв, ППО перехопило всі ракети.

Опівночі з'явилося відео обстрілу Антонівського моста 26 липня, яке підтвердило, що влучання в ціль таки було.

Українці не оминули увагою цю подію та одразу почали тролити росіян із мемами про Антонівський міст. До цього в мережі долучилися не лише великі компанії, а й народні депутати.

Зранку 27 липня інформацію про удари по Антонівському мосту таки підтвердили ЗСУ. Там заявили: робота нашої артилерії настільки делікатна та ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська противника. Тому удари по Антонівському мосту були. Але вони були філігранні.

Раніше – росіяни вже панікували через атаку на Антонівський міст: дивіться відео