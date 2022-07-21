В окупантів паніка на Півдні України: ексклюзивний стрім з Карасем
На ютубі 24 каналу сьогодні, 21 липня, відбудеться стрім журналіста Ігоря Гаврищака з українським активістом та військовим Євгеном Карасем. Головна тема розмови – в окупантів паніка на Півдні України після влучних ударів ЗСУ.
Зокрема, Євген Карась, який зараз безпосередньо воює проти російських окупантів, розповість про ситуацію на Півдні України. Відомо, що загарбники серйозно налякані через надзвичайно влучні та ефективні удари, які завдають ЗСУ з американських реактивних артилерійських систем HIMARS. Окрім цього, на стрімі згадають про негідних тезків Карася.
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Трансляція розмови Ігоря Гаврищака з Євгеном Карасем розпочнеться на ютубі 24 каналу 21 липня о 20:00. Переглянути стрім ви можете за посиланням.
Ексклюзивний стрім з Євгеном Карасем: дивіться відео
HIMARS регулярно нищать окупантів
- Американські реактивні артилерійські системи HIMARS серйозно нищать тили російських окупантів. До прикладу, лише 20 липня в тимчасово окупованому Херсоні, Чорнобаївці та Скадовську лунали вибухи.
- Нещодавно ЗСУ кілька разів вдарили по Антонівському мосту в Херсоні, через який росіяни постійно перевозять боєприпаси, військову техніку тощо.
- На думку військового експерта Олега Жданова, цей міст потрібно обов’язково зруйнувати перед контрнаступом на Херсон. У такому випадку росіяни не зможуть адекватно "підживлювати" угруповання і опиняться в критичній ситуації.