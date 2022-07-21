В окупантів паніка на Півдні України: ексклюзивний стрім з Карасем

На ютубі 24 каналу сьогодні, 21 липня, відбудеться стрім журналіста Ігоря Гаврищака з українським активістом та військовим Євгеном Карасем. Головна тема розмови – в окупантів паніка на Півдні України після влучних ударів ЗСУ.

Зокрема, Євген Карась, який зараз безпосередньо воює проти російських окупантів, розповість про ситуацію на Півдні України. Відомо, що загарбники серйозно налякані через надзвичайно влучні та ефективні удари, які завдають ЗСУ з американських реактивних артилерійських систем HIMARS. Окрім цього, на стрімі згадають про негідних тезків Карася.

До теми По Кримському мосту і палацу путіна: куди та чому ЗСУ зможуть бити з HIMARS

Трансляція розмови Ігоря Гаврищака з Євгеном Карасем розпочнеться на ютубі 24 каналу 21 липня о 20:00. Переглянути стрім ви можете за посиланням.

Ексклюзивний стрім з Євгеном Карасем: дивіться відео

HIMARS регулярно нищать окупантів