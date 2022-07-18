Окупанти на Херсонщині відсилають вчителів на "перекваліфікацію" у Крим: погрожують звільненням

На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області окупаційна влада продовжує чинити тиск на освітян. Вчителів змушують їхати у Крим, щоб пройти там так звану "перекваліфікацію".

Відповідні "курси" на тимчасово окупованому півострові педагоги Херсонщини повинні пройти до початку навчального року. Про це 24 каналу повідомили власні джерела в українських спецслужбах.

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Освітян погрожують залишити без зарплати

Зазначається, що у Херсонській області окупаційна влада пропонує місцевим вчителям закладів початкової та середньої освіти пройти так звану "перекваліфікацію" до початку нового навчального року.

Направляють вчителів при цьому на "курси" до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Тих педагогів, хто не пройде цю так звану "перекваліфікацію", загарбники обіцяють звільнити з роботи та залишити без будь-яких засобів для існування.

Після "перекваліфікації" вчителі зможуть отримувати заробітну плату та інші послуги. Без курсів всі педагоги залишаться без зарплат та посад,

– повідомили у спецслужбах.

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Останні новини з Херсонської області

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що кремль планує здійснити анексію Півдня України до 11 вересня. Окупаційна влада готується до організації процесу на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей, й цього разу може обійтись навіть без псевдореферендумів. Дата не випадкова – у цей день у росії проходить так зване "єдине голосування".

Тим часом начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк зауважила, що Збройні Сили України впевнено просуваються на Херсонському напрямку. Це відбувається не так швидко, як би хотілося, проте успіхи очевидні.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 17 липня вкотре закликала мешканців населених пунктів Херсонщини, які поки що контролюють російські загарбники, покинути свої домівки. Посадовиця підкреслила, що знає про всі складнощі евакуації з-під окупації, однак це просто необхідно зробити.

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