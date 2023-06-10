Шматок сакральної землі, – політолог пояснив, для чого Путіну насправді потрібен Крим

Підрив Каховської дамби спричинив і спричинить багато проблем для тимчасово окупованого Криму. Владімір Путін, однак, не зважає на можливі ризики для місцевого населення, адже це його не хвилює узагалі.

Кримський півострів важливий для Путіна не як територія з людьми. Якраз це диктатора хвилює в останню чергу. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Територія для військових баз

Журналіст Віталій Портніков вважає, що підривом Каховської ГЕС Владімір Путін продемонстрував, що йому Крим не потрібен. Вигоду він отримував від півострова лише як від військової бази, плацдарму.

Водночас Каховське водосховище забезпечувало ті самі промислові об'єкти та об'єкти військової інфраструктури.

Крим потрібен Путіну, але як сакральний шматок землі без людей. Йому неважливо, хто там буде і чи буде хтось взагалі. Важливо, щоб там стояли військові бази, базувався флот. І сам Крим був його віхою як "збирача земель",

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Російський диктатор спочатку загарбав український Крим, потім вирішив піти далі. Наступні спроби вже не закінчились успіхом, однак потішитись Путін міг хоча б з Криму. Але й це ненадовго.

"Це йому важливо для себе. А що Путіну важливо для себе буде важливішим, ніж багато речей. Особливо важливішим, ніж люди", – наголосив політтехнолог.

Великою проблемою те, що хоч що б не сказав чи не зробив Путін, для багатьох кримчан він досі буде "президентом світу". Очевидно, не для всіх, але дехто досі боготворить диктатора. Як і, власне, росіяни, яких відправляють воювати в Україну, а вони та родичі з "Ладою" і раді цьому.

Борис Тизенгаузен про важливість Криму для Путіна: дивитись відео

Як життя Криму ускладнить підрив Каховської ГЕС