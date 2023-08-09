Цинізм зашкалює: Росія "знайшла" для Маріуполя місто-побратим у Чечні

Минуло вже більше року, як Маріуполь перебуває під окупацією Росії. Нові "господарі" міста роблять все, аби приховати свої злочини. А тому з особливим цинізмом розповідають, як старанно працюють над його відбудовою.

І вже навіть намагаються "влити" "нове" місто у велику російську родину. Так, окупанти призначили Маріуполю місто-побратим. Ним став чеченський Грозний.

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Спільна доля

8 серпня глава окупаційної адміністрації Маріуполя Олег Моргун та мер чеченського Грозного Хас-Магомед Кадиров підписали так звану угоду про поріднення.

У підписаній угоді йдеться, що міста обіцяють "дружити" та співпрацювати в у сферах освіти, культури, спорту тощо.

Цинізм так званого "поріднення" полягає в тому, що обидва міста були зруйновані Росією, а потім нею "відновлені".

Колись у Першу та Другу чеченську війни Грозний також був зруйнований. Тисячі цивільних тоді загинуло. А потім почалася його "прихована" окупація – воно опинилося під чоботом московського ставленика Рамзана Кадирова.

Нищать, а потім "відновлюють"

: Перша чеченська війна (1994 – 1996) – військовий конфлікт між Росією та Чеченською Республікою Ічкерією, що відбувався переважно на території Чечні. Друга чеченська війна (1999 – 2009) – продовження конфлікту.

Особливий вид російського збочення – це спочатку знищити, а потім намагатися відновити, втішаючись зі своєї "великодушності".

Росіяни нещадно спочатку стерли з лиця землі обидва міста, а потім цинічно прийнялися виконувати роль "відбудовників".

Так, у Маріуполі вони розбирають попалені будинки і разом із залишками тіл їх загиблих мешканців вивозять на сміття. Натомість зводять бетонні споруди, у яких майже ніхто не живе –бо нікому. Тому окупанти змушені завозити до міста мігрантів і заохочувати поселятися тут російських громадян. Аби потім у пропагандистському ролику показувати, як до Маріуполя "повертається життя".

Вони знімають свої сюжети, вихвалюючись благими намірами "відновити" місто. Безсоромно розповідають, скільки коштів вливають у спаплюжений ними Маріуполь. Те саме у свій час робили із Грозним.

Маріуполь в окупації