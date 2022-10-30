Плаче як дитина, – жителька Маріуполя про українців, які не мають змоги виїхати з міста

У багатьох є хибна думка, що ледь не усі, хто досі перебуває у Маріуполі – нібито зрадники. Проте це далеко не так. Там залишилося ще багато українців, які не можуть або бояться покинути місто.

Олена із Маріуполя, яка вимушено виїхала з дому до Львова, має знайомих, які залишились у місті. Вона досі підтримує з ними зв'язок, тож в інтерв'ю 24 каналу розповіла, як живеться українцям у зруйнованому росіянами місті Марії.

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Як живуть українці в окупованому Маріуполі

Зокрема Олена розповіла про свого друга, який не може покинути місто через старих хворих батьків. Вони не хочуть виїжджати, а він – їх покидати. Кожного дня чоловік плаче, немов дитина.

Я просто спілкуюсь з тими людьми, які українці. Я порвала зв'язок з усіма людьми, які там вважають, що Путін захищав свій народ. Я їм відкрито все сказала. Я спілкуюсь лише з тими людьми, які за Україну. У нас є друг. Я не хочу його називати. Він нам дзвонить кожного дня і плаче. Просто плаче як дитина. Він хоче поїхати, але він не може, бо у нього там старенькі хворі батьки. Вони не хочуть виїжджати, а він не хоче їх покидати. П'є. Плаче,

– розповіла Олена.

В Олени є ще один знайомий. Він залишився в окупованому місті працювати комунальником. За словами Олени, у нього зарплата 2 000 рублів кожного дня, а працює він 2 на 2 по 8 годин. У місяць у нього виходить 30 000 рублів. Цього йому вистачає на життя.

Сума начебто непогана, тому що зараз в Маріуполі курс рубля з гривнею 1 до 1. Тобто 30 000 рублів це 30 000 гривень. Він не голодує. Квартира у нього ціла, але мені всі кажуть, хто там залишився, що без сліз по Маріуполю не можна ходити. Важко. Але їх поки не чіпають. У тому сенсі, що не вимагають змінювати паспорти, що не треба йти і переписувати документи на квартиру, щось змінювати,

– сказала Олена.

Проте окупанти забирали комерційні приміщення. До 30 вересня – 1 жовтня якщо не з'являвся власник приміщення, то воно переходить до російських загарбників. Натомість житлові квартири, за словами місцевих, поки що не забирають.

Як виживають українці в Маріуполі

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, наразі у практично знищеному росіянами місті залишилося приблизно 120 – 140 тисяч людей.

У місті працює базар та деякі магазини. Проте ціни – захмарні, а багато необхідних товарів відсутні.

Жителі тимчасово окупованого міста вишукуються у довжелезні черги за хлібом. Окупанти видають лише одну буханку в руки.

Кількість загиблих у Маріуполі навіть неможливо уявити. Зокрема братська могила на Старокримському цвинтарі продовжує збільшуватися. Могили не підписані, видніються лиш номери.

Окрім того, що окупанти продовжують "фільтраційні заходи" в місті, викрадаючи та катуючи цивільне населення, у місті завівся маніяк, який жорстоко вбиває жінок. Жертв знаходять без очей. Окупаційна "поліція" нічого не робить.

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