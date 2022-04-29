Окупаційним гауляйтерам Херсонщини повідомили про підозру в держзраді

Окупаційному "губернатору" Херсонської області, ексрегіоналу та колаборанту Володимиру Сальдо повідомили про підозру у державній зраді. Під час окупації Херсону депутат перейшов на сторону Росії.

Про це у п'ятницю, 29 квітня, повідомив Офіс генерального прокурора. У відомстві зазначили, що підозра оголошена заочно.

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Підозру у держзраді висунули двом прибічникам окупаційного режиму

Перший – Володимир Сальдо, за даними слідства, під час окупації Херсонської області військовослужбовцями Росії перейшов на бік ворога. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Херсонській області.

У відомстві зазначили, що окрім Сальдо російські окупанти призначили "керівником міської адміністрації" ще одного зрадника – Олександра Кобця – мешканця Києва, який до 1991 року проживав у Херсоні.

Наразі обом фігурантам оголошено про підозру за статтею держзради. Зрадників очікує покарання у вигляді позбавлення волі на термін 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Росії довелося "діставати" із кишені свою агентуру

СБУ додає, що після тимчасової окупації Херсона у російських військових виникли труднощі з пошуком колаборантів, адже місцеве населення має проукраїнську позицію та розуміє абсолютну незаконність перебування у їхньому місті окупаційних військ.

У зв’язку з цим російським спецслужбам довелося "діставати" з кишені свою агентуру, яка не має жодного авторитету серед херсонців, і єдине, що пов’язує її з обласним центром – це колишній досвід роботи в різних структурах міста та області,

– пише пресслужба СБУ.

Що відомо про злочини Сальдо

13 березня 2022 року Володимир Сальдо брав участь у пропагандистському "мітингу" з нагоди чергової річниці визволення Херсона від нацистів. Захід фільмували російські пропагандисти.

Наступного дня дії Володимира Сальдо засудили однопартійці з "Блоку Володимира Сальда".

15 березня зрадник взяв участь у засіданні так званого "Комітету порятунку за мир і порядок". У сюжеті Вододимира Сальда назвали "губернатором" Херсона. Тоді прокуратура Херсонської області відкрила провадження за фактом створення псевдооргану влади.

26 квітня 2022 року у захопленій міськраді Херсона російські окупанти призначили Сальдо так званим "головою" Херсонської ОДА.

Додамо, що колаборанти в Херсоні поширюють вкиди про "неможливість" повернення регіону під контроль України.

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