Окупаційним гауляйтерам Херсонщини повідомили про підозру в держзраді
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Окупаційному "губернатору" Херсонської області, ексрегіоналу та колаборанту Володимиру Сальдо повідомили про підозру у державній зраді. Під час окупації Херсону депутат перейшов на сторону Росії.
Про це у п'ятницю, 29 квітня, повідомив Офіс генерального прокурора. У відомстві зазначили, що підозра оголошена заочно.
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Підозру у держзраді висунули двом прибічникам окупаційного режиму
Перший – Володимир Сальдо, за даними слідства, під час окупації Херсонської області військовослужбовцями Росії перейшов на бік ворога. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Херсонській області.
У відомстві зазначили, що окрім Сальдо російські окупанти призначили "керівником міської адміністрації" ще одного зрадника – Олександра Кобця – мешканця Києва, який до 1991 року проживав у Херсоні.
Наразі обом фігурантам оголошено про підозру за статтею держзради. Зрадників очікує покарання у вигляді позбавлення волі на термін 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Росії довелося "діставати" із кишені свою агентуру
СБУ додає, що після тимчасової окупації Херсона у російських військових виникли труднощі з пошуком колаборантів, адже місцеве населення має проукраїнську позицію та розуміє абсолютну незаконність перебування у їхньому місті окупаційних військ.
У зв’язку з цим російським спецслужбам довелося "діставати" з кишені свою агентуру, яка не має жодного авторитету серед херсонців, і єдине, що пов’язує її з обласним центром – це колишній досвід роботи в різних структурах міста та області,
– пише пресслужба СБУ.
Що відомо про злочини Сальдо
- 13 березня 2022 року Володимир Сальдо брав участь у пропагандистському "мітингу" з нагоди чергової річниці визволення Херсона від нацистів. Захід фільмували російські пропагандисти.
- Наступного дня дії Володимира Сальдо засудили однопартійці з "Блоку Володимира Сальда".
- 15 березня зрадник взяв участь у засіданні так званого "Комітету порятунку за мир і порядок". У сюжеті Вододимира Сальда назвали "губернатором" Херсона. Тоді прокуратура Херсонської області відкрила провадження за фактом створення псевдооргану влади.
- 26 квітня 2022 року у захопленій міськраді Херсона російські окупанти призначили Сальдо так званим "головою" Херсонської ОДА.
- Додамо, що колаборанти в Херсоні поширюють вкиди про "неможливість" повернення регіону під контроль України.
До речі – знайшли вбитим місцевого колаборанта Павла Шароградського: дивіться відео