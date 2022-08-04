росіяни перестали грабувати українців на Херсонщині, продукцію "купують" за 1 гривню, – Хлань

окупанти на окупованій Херсонщині хочуть привласнити аграрну продукцію українців. За неї вони пропонують просто смішні гроші.

Кошти, які пропонують окупанти, не покривають навіть збирання з поля. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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Купують кавуни по 1 гривні за кілограм

За його словами, багато аграріїв просто лишають в полі продукцію. Але є і такі, що кладуть її на зберігання у свої складські приміщення, сподіваючись, що скоро Херсонщину деокупують й вони зможуть реалізувати продукцію.

Сергій Хлань пояснив, що наразі у херсонців немає можливості відвезти продукти й продати їх самостійно.

Окупанти зараз не просто забирають, як з початку окупації було, що вони просто приїжджають і забирають безкоштовно. Ні. Ось і кавуни наші, відомі на весь світ херсонські кавуни, їх сьогодні не крадуть – їх сьогодні купують по 1 гривні за кілограм,

– зауважив військовослужбовець.

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Збройні Сили України успішно контрнаступають на Херсонщині, тому окупанти готуються до оборони. Вони вирішили зробити з бавовняного комбінату бомбосховище. Однак відволіклись на те, щоб викрасти звідти запаси.

Кожного дня росіяни вивозять тисячі тонн зерна, кукурудзи та насіння соняшника з тимчасово підконтрольного ними півдня України. При цьому загарбники дуже хочуть посилити свої спроможності з крадіжки врожаю у фермерів, але фізично не можуть цього зробити.

окупанти викрали відому херсонську баржу, якою Україна раніше перевозила кавуни до Києва. Також повідомляли, що російські окупанти вже декілька ночей поспіль метушаться в Херсонському морському порті.

Ворог сподівається надовго затриматися в Херсоні та захоплює цивільні об'єкти. Однією з їхніх цілей стала верф Новинського. На території верфі немає жодного працівника компанії. В акваторії є турецьке судно з екіпажем, його доля наразі невідома.

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