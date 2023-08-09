Кроки гібридної війни: навіщо окупанти імітують свій вихід з Нової Каховки

Росіяни намагаються імітувати вихід з Нової Каховки та переміщуються углиб окупованої території. Таким чином ворог сподівається викликати бажані для нього рухи Сил оборони.

Про це 24 Каналу сказала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Таку тактику противник застосовує не вперше, зокрема вони вже імітували відхід з Олешок, а потім зненацька туди повертались.

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"Це кроки гібридної війни, вони намагаються переорієнтовувати Сили оборони на ті напрямки, які вважають для себе більш надійними і більш укріпленими, щоб саме там проводити свої операції. Але ми дуже добре знаємось на цих хитрощах і на тому, до яких маневрів вдаються окупанти", – мовила речниця.

Шукають тактику, яка спрацює

Наразі окупаційні війська не отримують бажаного для себе результату на полі бою, тож намагаються відвернути увагу захисників.

"З цим пов'язане і посилення обстрілів Почайківського напрямку, щоб перемикнути туди нашу контрбатарейну боротьбу, посилення обстрілів безпосередньо Херсона, як обласного центру і місця скупчення людей, та інших населених пунктів, де наші вороги намагаються точково позначити необхідність присутності Сил оборони", – пояснила Наталія Гуменюк.

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