Ворогу треба витягнути наші резерви: генерал-лейтенант пояснив, що відбувається на Луганщині

30 липня 2023, 10:59
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На фоні контрнаступу ЗСУ росіяни підтягують додаткові ресурси на різні напрямки. Їхня мета – розтягнути наші сили по всій лінії фронту, протяжність якої 1500 кілометрів.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриймо небо України" Ігор Романенко. Зокрема, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог розмістив 100 тисяч особового складу, дві тисячі одиниць бронетехніки, а також близько пів тисячі артилерійських систем.

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По-перше, намагаються виконати путінське завдання захопити Донецьку та Луганську області до меж адміністративних кордонів. По-друге, мета противника –  розтягнути наші сили по всій лінії фронту, протяжність якої 1500 кілометрів,
 наголосив військовий.

Він повідомив, що російській армії за тиждень вдалось просунутись на цих напрямках на декілька кілометрів, однак наразі ЗСУ отримали підкріплення і зупинили просування окупантів на Сході.

ЗСУ зберігають резерви

У західних експертних колах мовиться, що, не зважаючи на два місяці фактичного ведення бойових дій, поки що Сили оборони на півдні зберігають свої стратегічні резерви на 70%, тоді як противник –  лише на 40%.

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"Як відомо, резерви не вводились і не відбувалось ударів на якійсь ділянці, де потрібно було б пробити оборону противника, а потім залучати резерви хоча б оперативного рівня", –  зазначив Ігор Романенко.

Військовий експерт наголосив, що усе попереду і позиції для прориву оборони ворога готуються. Ймовірно, ЗСУ чекає від союзників необхідну техніку та озброєння, доставити яку вони зобов’язались улітку.

Оперативна ситуація на Сході

  • На півночі Луганської області Росія скупчила багатотисячне угруповання. Основну частину сил на цьому напрямку становить 1 танкова армія, у якій служать діти генералів і цивільних міністрів.
  • Нарощування особового складу та техніки росіянами не стало сюрпризом для ЗСУ. Захисники міцно тримають оборону і навіть завдають втрат противнику. Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ грамотно будують свою оборону і не дають ворогу перехопити ініціативу. 
  • Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай відзначив, що угруповання, яке росіяни протягом місяців накопичували на Луганщині кинуто ворогом на два напрямки: Сватівсько-Куп'янський та Кремінсько-Лиманський.

Автор: Оксана Мацунич