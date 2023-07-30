Ворогу треба витягнути наші резерви: генерал-лейтенант пояснив, що відбувається на Луганщині

На фоні контрнаступу ЗСУ росіяни підтягують додаткові ресурси на різні напрямки. Їхня мета – розтягнути наші сили по всій лінії фронту, протяжність якої 1500 кілометрів.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриймо небо України" Ігор Романенко. Зокрема, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог розмістив 100 тисяч особового складу, дві тисячі одиниць бронетехніки, а також близько пів тисячі артилерійських систем.

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По-перше, намагаються виконати путінське завдання захопити Донецьку та Луганську області до меж адміністративних кордонів. По-друге, мета противника – розтягнути наші сили по всій лінії фронту, протяжність якої 1500 кілометрів,

– наголосив військовий.

Він повідомив, що російській армії за тиждень вдалось просунутись на цих напрямках на декілька кілометрів, однак наразі ЗСУ отримали підкріплення і зупинили просування окупантів на Сході.

ЗСУ зберігають резерви

У західних експертних колах мовиться, що, не зважаючи на два місяці фактичного ведення бойових дій, поки що Сили оборони на півдні зберігають свої стратегічні резерви на 70%, тоді як противник – лише на 40%.

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"Як відомо, резерви не вводились і не відбувалось ударів на якійсь ділянці, де потрібно було б пробити оборону противника, а потім залучати резерви хоча б оперативного рівня", – зазначив Ігор Романенко.

Військовий експерт наголосив, що усе попереду і позиції для прориву оборони ворога готуються. Ймовірно, ЗСУ чекає від союзників необхідну техніку та озброєння, доставити яку вони зобов’язались улітку.

Оперативна ситуація на Сході