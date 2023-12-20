Борються кілька кланів: на окупованій Херсонщині ФСБ відкрила справи про розкрадання коштів

На окупованій частині Херсонської області – гуманітарна катастрофа, відсутність опалення та електроенергії. Люди не можуть отримати медичну допомогу.

Водночас окупаційна влада намагається обдурити усіх, що нібито там "все добре". Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Боротьба за владу між кланами

Юрій Соболевський зазначив, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області певні групи ведуть боротьбу за владу. ФСБ навіть відкриває справи проти деяких колаборантів. Зокрема, про розкрадання коштів.

Декілька кланів постійно між собою ведуть боротьбу за владу, за вплив на певні процеси. Ми знаємо, щодо багатьох колаборантів, а також туристів, які приїхали та зайняли певні посади, вже слідчі комітети ФСБ активно працюють, щоб притягнути їх до відповідальності за розкрадання коштів та інше,

– сказав він.

Зокрема, ці клани воюють за контроль над аграрним бізнесом, пограбування підприємств, які залишились.

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