На окупованій частині Харківщини ворог блокує зв’язок та планує транслювати російські телеканали
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Попри успіхи Збройних Сил України на Харківському напрямку, деякі населені пункти досі залишаються під окупацією Росії. Як повідомили у Генштабі, зараз у тимчасово захоплених територіях ворог намагається поширити кремлівську пропаганду.
Для цього окупанти обрізають зв'язок із рідними, які перебувають в підконтрольних Україні областях, а також намагаються провести в населенні пункти своє теле- та радіомовлення.
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Ситуація на тимчасово зайнятих територіях Харківської області
За даними Генштабу ЗСУ, попри опір місцевого населення ворог намагається насадити проросійські настрої та змусити вірити людей в кремлівські наративи. Щоб ті втратили зв'язок із реальним світом, окупанти продовжують блокувати роботу українських операторів та намагаються налагодити трансляцію російських теле- та радіоканалів. Паралельно відбувається розповсюдження пропагандистських матеріалів.
Раніше радник голови Маріупольської міської ради Петро Андрющенко розповів, що в ефірах пропутінських телеканалів неодноразово лунала теза про те, що владу в Харкові начебто захопили росіяни. Ймовірно, роблячи ставку на пропаганду, рашисти намагаються зламати бойовий дух містян.
Контрнаступ на Харківщині: останні новини
- За попередніми даними Генштабу Збройних Сил України, на Харківському напрямку росіяни намагаються повернути втрачені позиції, звідки їх раніше вибили українські захисники. Водночас наші військові проводять успішні контрнаступальні дії.
- За словами Ганни Маляр, наші воїни майже повністю звільнили Харківську область. Лише протягом останніх двох тижнів було деокуповано 23 населені пункти, однак загарбники намагаються активізували діяльність диверсійно-розвідувальних груп для подальшого відновлення вогню. Так, за даними Генштабу, російські бійці планують поновлювати наступ у районі міста Ізюм та завадити нашим військовим дійти до кордону з Росією.
- Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що попри всі спроби росіян, спинити контрнаступ українських військових уже практично неможливо.
- Тим часом мешканці, які вибралися з-під окупації розповідають про пережиті жахіття. Так, поліції показали селище Степанки, яке нещодавно вдалося звільнити від ворожої окупації. У ньому загарбники поруйнували геть усе, що лише могли: житлові будинки, приватні подвір'я, автомобілі. За даними слідчих, окупанти убивали місцевих жителів.
- Відступаючи, російські окупанти не жаліють нічого живого та хаотично руйнують усе, що трапляється їм на шляху. Так, окрім мостів у області, які підірвали для уповільнення контрнаступу, загарбники понівечили будинки, парки та навіть дитячі атракціони.
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