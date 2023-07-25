В окупованій Каховці пролунало орієнтовно 30 вибухів

25 липня 2023, 07:56
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Джерело:

Петро Андрющенко

В тимчасово окупованій Каховці, що у Херсонській області, лунали вибухи. Після цього росіяни почали скаржитись на значні втрати.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в росіян у ніч проти 25 липня пролунало щонайменше 30 вибухів. Буквально 24 липня в ворогів прилетіло в склад в тимчасово окупованому Криму, пише 24 Канал

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Що відбувалось на Херсонщині

Каховка. ВСУ влучно переказали окупанту доброго ранку не менш 30 разів,
– заявив радник мера Маріуполя.

За його словами, вороги вже почали скаржитись на значні втрати. 

Гучно в тимчасово окупованій Каховці: дивіться відео

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Вибухи в окупантів на тимчасово окупованих землях

Автор: Діана Квасневська