В окупованій Каховці пролунало орієнтовно 30 вибухів

В тимчасово окупованій Каховці, що у Херсонській області, лунали вибухи. Після цього росіяни почали скаржитись на значні втрати.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в росіян у ніч проти 25 липня пролунало щонайменше 30 вибухів. Буквально 24 липня в ворогів прилетіло в склад в тимчасово окупованому Криму, пише 24 Канал.

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Що відбувалось на Херсонщині

Каховка. ВСУ влучно переказали окупанту доброго ранку не менш 30 разів,

– заявив радник мера Маріуполя.

За його словами, вороги вже почали скаржитись на значні втрати.

Гучно в тимчасово окупованій Каховці: дивіться відео

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Вибухи в окупантів на тимчасово окупованих землях