Гроза скрасила "бавовну": Андрющенко назвав наслідки вибухів у Маріуполі

У ніч на 23 квітня в окупованому Маріуполі спалахнула пожежа. Окупанти поспішили пояснити це тим, що нібито "горів очерет", але в такі вигадки загарбників вже давно ніхто не вірить.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що окупанти готові придумати різні версії, тільки, щоб не визнавати своїх проблем. Насправді фото пожежі свідчать аж ніяк не про очерет.

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Що насправді сталося у Маріуполі

Спершу російські загарбники намагалися заспокоїти людей і переконували, що нібито горить очерет. Далі казали про грім та удар в підстанцію. Зрештою вони визнали факт загоряння й додали, що пожежу загасили, щоправда, вона була в іншому кінці міста.

Вже вранці 23 квітня окупанти повідомили, що у Маріуполі згорів будинок. Внаслідок цього загинула 68-річна жінка. Але це знову було не в тому місці, де спочатку говорили про приліт.

Спостерігалося, що цей приліт був одночасно з грозою, тому вона дещо скрасила "бавовну”, ті вибухи, які пролунали. Палало досить довго, далеко за північ, а потім наші люди зафіксували, що кілька "Уралів" виїхали з цієї території в бік Новоазовська,

– розповів Петро Андрющенко.

Рух спротиву повідомляє, що на автомобілях повезли поранених, які були у важкому стані. Адже у Маріуполі немає можливості лікувати важкі травми, тому таких поранених доставляють в Новоазовськ або в Ростов-на-Дону.

"Думаю, ми ще побачимо, що відбулося, наскільки там "очерет" розгорівся і що буде далі. Бо це вже другий раз за тиждень у нас "бавовнить". Будемо сподіватися, що сезон "бавовни" у Маріуполі вже відкритий", – додав Андрющенко.

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