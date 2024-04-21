Довгі черги та дефіцит: в яких умовах живе окупований Маріуполь

В тимчасово окупованому Маріуполі відбувається справжній абсурд. Відкриття дитячого садочку для росіян – це знакова подія, яка проводиться з пафосом. Тимчасом росіяни саджають за грати своїх же людей.

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що в окупованому місті люди встають у довжелезні черги за талончиками для отримання послуг. В місті вирує дефіцит товарів.

Цікаво "Світ мав побачити жахи, що коїть Росія": інтерв'ю з поліцейським з фільму "20 днів у Маріуполі"

Справжнє безумство

За словами Забавіна, в окупованому Маріуполі відбувається безумство. Коли цілий віцепрем'єр приїжджає відкривати в Маріуполь один дитячий садок, це вже каже про те, який є гуманітарний стан в місті. До окупації Маріуполя, коли після реконструкції відкривалися школи, дитячі садки – це було подією, але не пафосом. Росіяни ж після відкриття кожного "туалету" перерізають червону стрічку.

Депутат Маріупольської міської ради згадав нещодавні випадок, коли чиновника окупаційної адміністрації, керівника окупаційного транспортного підприємства, який разом з Путіним відкривав в прямому ефірі перший трамвай в Маріуполі, засудили до чотирьох років позбавлення волі в колонії суворого режиму за крадіжку

Якщо самі окупанти саджають своїх за крадіжки, то якого масштабу вона повинна була бути, щоб це відбулось,

– зазначив Забавін.

Черги та дефіцит

За словами депутата Маріупольської міської ради, росіяни відкривають один трамвай, чи дитячий садочок, а черги на отримання хоч якоїсь допомоги становлять 500 – 1000 людей. Мешканці окупованого міста займають їх вночі, щоб отримати талончик на те, щоб потім прийти й отримати послугу.

Уявіть, до якого абсурду все прийшло, Росія принесла на окуповані території радянщину, якій притаманні черги та дефіцити,

– прокоментував депутат Маріупольської міської ради.

Окупований маріуполь: останні новини